Утилизация подарочной упаковки вредит планете. Миган Дауни 20 лет проработала в некоммерческих организациях и очень любит дарить подарки. Женщина решила представить альтернативу традиционным упаковочным материалам — и разработала экологичную ткань Shiki Wrap.

Вдохновленная японским методом тканевой упаковки, для создания Shiki Дауни использовала оберточную ткань на основе полиэстера. Материал изготовляется из сертифицированного переработанного пластика и окрашивается с использованием безводного процесса. Затем с помощью лазера упаковку нарезают на мягкие, многоразовые листы. «Процесс направлен на то, чтобы избежать попадания отходов на свалки и сохранить воду», — объясняет Дауни.

Компания, расположенная в Шелбурне, Вермонт, начала свою деятельность в 2021 году. Хотя пока производство не приносит прибыли, Дауни удалось привлечь ведущего инвестора для начального раунда финансирования. Предпринимательница планирует в будущем использовать более экологически чистые материалы и активно сотрудничает с профессионалами в этой области.

Американский журнал Inc. представил еще несколько альтернативных идей для экологичных подарков, кроме тех, что предложила Дауни:

Полностью перерабатываемые спальные мешки и рюкзаки

19 февраля 2020 года Кэм Бренсингер, основатель и генеральный директор компании NEMO Equipment, которая базируется в Дувре, штат Нью-Гэмпшир, и специализируется на производстве снаряжения для активного отдыха, задал своей команде вопрос: «Как бы выглядели наши продукты, если бы мы действительно стремились к экологии?». Это подразумевает отсутствие углеродного следа, использование материалы из бережных к природе источников и пожизненное постпродажное обслуживание (включая возможность ремонта и переработки).

По словам Бренсингера, его команда разработчиков вдохновилась этой идеей. После трех лет интенсивной работы и исследований в 2023 году они выпустили коллекцию Endless Promise, в которой представили полностью перерабатываемый спальный мешок, а в следующем году — полностью перерабатываемые рюкзаки.

Эти изделия изготавливаются из одного типа пластика, что решает одну из основных проблем с переработкой — сложность разделения смешанных материалов. Более того, алюминиевые пряжки можно легко удалить и переработать, а пенопласт, использующийся для амортизации рюкзаков, также подходит для вторичной переработки. Вшитый QR-код на каждом изделии информирует клиентов о том, как отправить обратно спальные мешки или рюкзаки для переработки. На вопрос, как обстоят дела с продажами, представитель компании ответил, что эта линейка действительно пользуется успехом.

Переработанная одежда

Ханна М. Ле, выпускница Уортонской школы бизнеса, работала в маркетинге модных брендов, но в 2022 году у нее появилась идея, которая привела к открытию собственного предприятия.

В 2020 году, когда ее мать сшила медицинские маски из материалов, имеющихся дома, Ле поняла, что перед ее глазами всегда были пример переработки тканей. Это осознание подтолкнуло ее задуматься о том, кто еще занимается переработкой одежды, тем самым предотвращая ее попадание на свалки, поскольку многие вещи из благотворительных магазинов не распродаются.

Ле создала платформу Re.Statement в Нью-Йорке, где дизайнеры могут продавать свою переработанную одежду, зарабатывая около $150 за изделие. В 2023 году компания заработала свыше $50 тыс. Большая часть клиентов приходит из Google — это напоминает модель работы платформы Poshmark, которая также борется за право оказаться в топе запросов, когда пользователи ищут «брюки Lululemon» или «обувь Nike».

Хороший сорт угля

Бен Яблонски, основатель компании Good Charcoal из Нью-Йорка, утверждает, что покупка их древесного угля может уберечь от слепоты популяции гепардов в Африке. А все потому, что этот уголь получают из акации — инвазивного вида кустарников. Гепарды, известные своей способностью развивать высокую скорость, нуждаются в длинных открытых пространствах для разгона, чтобы поймать свою добычу. Когда акация разрастается, гепарды вынуждены пробираться через колючие заросли, что порой приводит к травмам, включая слепоту, из-за колючек и острых веток.

В 2021 году Германия признала вероятность компенсации за геноцид, который она совершила в Намибии между 1908 и 1914 годами, и согласилась ежегодно инвестировать в программы помощи. Одним из аспектов этой инициативы стало преобразование инвазивного кустарника в древесный уголь, что и легло в основу модели бизнеса Яблонски. В 2022 году его компания расчистила 40 тыс. акров земли, восстановив саванны.

На конец декабря 2024 года выручка компании составила $7 млн, а также предприятие является частью сети Sam’s Club. Кроме того, с момента своего запуска Good Charcoal выделила около $500 тыс. долларов на благотворительные инициативы в области продовольственной помощи, используя мобильные программы, чтобы обеспечить нуждающихся бесплатным питанием.

Место для хранения углерода (диоксида)

В 2020 году производитель углеродных капсул, более известных в отрасли как CO2- картриджи, во время телефонного разговора посмеялся над Джоном Торпом и Баззом Уиггинсом. Будущие предприниматели спрашивали специалиста, возможно ли сделать многоразовые капсулы для хранения углекислого газа.

После пяти лет насмешек и ряда проблем с регулированием и разработкой продукта Торп и Уиггинс в 2024 году основали компанию Aerflo в Бруклине, которая продает бутылки для воды, позволяющие делать газированную воду в течение дня прямо на ходу.

Игристый напиток получают, когда машины впрыскивают в воду углекислый газ, создавая пузырьки. Домашние устройства, такие как SodaStream, требуют дозаправки углекислым газом. То же самое делает и Aerflo. Однако этот продукт представляет собой всего лишь бутылку для воды, ее содержимое можно газировать, нажав на кнопку и встряхнув ее. «Вы никогда не видели такого продукта, который позволяет получать игристые напитки в таком компактном размере», — говорит Уиггинс.

Что касается капсул с CO2, они поставляются через почтовую службу США в контейнерах, которые они дезинфицируют и используют повторно. По словам предпринимателей, им потребовались годы координации с организацией для соблюдения правил. Потребители отправляют обратно использованные капсулы в предварительно промаркированной коробке и получают новые.

Из капсулы можно сделать четыре (или больше, в зависимости от предпочтений по уровню пузырьков) бутылки газированной воды, что составляет примерно два литра. Это идеальный подарок для тех, кто «помешан на газированной воде», — говорит Торп. Компания привлекла $10 млн финансирования.

В начале этого месяца представители почти 200 стран собрались в Пусане для переговоров, которые должны были привести к достижению исторического соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением. Однако в последний день запланированных переговоров соглашения так и не были достигнуты.