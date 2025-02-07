Когда популярный оратор, тренер и инструктор LinkedIn Learning Скотт Маутц испытывал трудности с вычислениями в старших классах, один из преподавателей отметил, что люди либо рождаются с этим, либо нет. Но как эксперт в области лидерства и умственных способностей, он утверждает, что учитель был неправ. Маутц уверен, что Стив Джобс согласился бы с ним.

«Вы когда-нибудь задумывались о том, что значит быть умным? — спросил соучредитель Apple у своей аудитории в 1982 году, когда он получил награду «Золотая пластина» от Академии достижений. — Вы встречаете своего друга, а он довольно глупый, и, возможно, вы думаете, что вы умнее, и задаетесь вопросом, в чем разница?»

По его словам, во многом это способность увеличивать масштаб и устанавливать связи, которые не видят другие люди. Он утверждает, что у человека не должно быть такого же набора опыта, как у всех остальных, иначе он не сможет найти такие же связи.

Джобс отмечает, что в историях самых креативных, инновационных и успешных людей прослеживается то, что у них был разнообразный опыт, который они могли использовать, чтобы попытаться решить проблему или решить конкретную дилемму каким-то уникальным способом.

«Вы становитесь намного умнее, если умеете находить новые и интересные связи, а это возможно благодаря огромному количеству опыта», — добавил он.

В теории звучит просто, но на практике очень легко застрять в старых шаблонах и способах ведения дел, вместо того чтобы накапливать новый опыт. Чтобы выбраться из этих периодов недомогания, требуется сила духа. Это тема, которую Маутц подробно освещает в своей книге «Психологически сильный лидер», а также дисциплину, позволяющую взять на себя четыре обязательства:

1. «Я возьму на себя ответственность за то, что попал в колею»

Подруга Маутца однажды рассказала ему, что уже много лет несчастна на своей работе и хочет начать все сначала в новом городе. Все это время она винила своего партнера, полагая, что он никогда не уедет от своей семьи. Но после их разговора она взяла на себя ответственность за сложившуюся модель поведения и обсудила переезд со своим партнером, который был готов к этому.

«Иногда мы попадаем в колею и смотрим на всех и все вокруг как на причину того, что мы в ней оказались. Но выход из затруднительного положения начинается с вас. Признайтесь себе честно, что вы поставили себя в “парк”, и возьмите на себя ответственность за возвращение в “драйв”», — говорит эксперт.

2. «Я буду распознавать модель поведения, в которой я нахожусь»

Это обязательство, по словам Маутца, заключается в том, чтобы осознать специфику шаблона, в который попал человек, и привычки, которые его тяготят. Например:

Вы постоянно говорите себе: «Я подожду»;

Вы склонны избегать новых проблем, когда они возникают;

Вы постоянно оправдываете себя, почему вы застряли там, где застряли;

Вы постоянно убеждаете себя, что «все изменится»;

Вы хотите, чтобы все изменилось, но не хотите менять это сами.

Распознать подобные шаблоны можно, имея дисциплину, чтобы время от времени отступать назад и работать над своей жизнью, а не только в ней. Эксперт советует спросить себя: «Где и как я застреваю? Где я сдерживаю себя от того, чего хочу достичь, или от той жизни, которую хочу прожить?». Если это поможет, он рекомендует обсудить эти вопросы с близким другом.

3. «Я вернусь к идее принятия вызова»

Когда человек застрял в рутине, он склонен отталкивать вызовы, предпочитая оставаться в своей зоне комфорта. Находясь в режиме повторения он выбираете путь наименьшего сопротивления, не бросая вызов ничему — ни своим предположениям, ни статус-кво, ни себе.

«Напомните себе, как это захватывающе бросать вызов. Начните с чего-то небольшого и выполнимого. Это может быть что угодно, например, попытка сыграть в пиклбол или наконец-то взять уроки испанского, — говорит Маутц. — Начните ощущать радость от того, что вы учитесь, растете и пополняете свой банк опыта».

4. «Я начну»

Эксперт заявляет, что трудно изменить курс, если у человека нет цели. Он советует спросить себя: «Куда я хочу пойти? Какова моя новая цель? Что будет дальше?». Когда появится цель ее необходимо записать.

Исследования показывают, что, просто записав свои цели, люди с гораздо большей вероятностью достигнут их, чем просто думая о них. Еще больше шансов добиться успеха, если человек расскажет об этом другу, и еще больше, если будет регулярно делиться своими успехами. Маутц рекомендует начать с одного маленького шага.

«Может быть, вы хотите уйти с нелюбимой работы в ту отрасль, которая вам по душе. Запланируйте обед с другом, который работает в этой отрасли. Может быть, вы хотите вырваться из рутины домашних дел и поручений, в которую впали вы и ваш партнер, поэтому запланируйте приключение на выходные туда, где вы еще никогда не были. Идея понятна», — говорит он.

По его словам, даже самый маленький шаг может быть мотивирующим. Он поможет начать накапливать новый опыт и заводить новые связи.

Отсутствие формального обучения в области менеджмента может стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице. Кристина Крузвергара является главным специалистом по стратегии в области образования в Handshake. Она говорит, что для успешного руководства командой важны лишь три фактора.