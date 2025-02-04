Работа обычно стимулирует людей к активности и производительности, и это нормально. Однако существуют рабочие места, которые создают условия для «токсичной продуктивности». Дженнифер Мосс, профессиональный оратор, эксперт по культуре труда и благополучию сотрудников поделилась с CNBC четырьмя признаками такой продуктивности и рассказала, как это исправить.

Токсичная продуктивность — это работа и необходимость быть продуктивным даже в ущерб собственному здоровью и благополучию, утверждает Мосс, которая также является автором книги «Почему мы здесь? Создание культуры труда, которая нужна всем».

По ее словам, иногда работодатели и менеджеры сами способствуют тому, что сотрудники попадают в цикл переутомления и пренебрежения личными потребностями. Все это негативно сказывается на повышении морального духа и достижении целей компании.

«Мы начинаем замечать: после того как люди работают так много часов, они фактически теряют производительность, а значит, добиваются меньших результатов», — отмечает эксперт. Она перечислила четыре признака, указывающие, что на рабочем месте поддерживается токсичная продуктивность:

людей хвалят за то, что они работают допоздна;

руководители отвечают и отправляют электронные письма по выходным или вечерам;

обед за рабочим столом — обычная практика среди сотрудников;

продвижение по службе получают люди, которые перетруждаются до полного выгорания.

Мосс утверждает: чтобы не создавать рабочую среду с токсичной продуктивностью, руководителям следует быть примером для своей команды. По ее словам, они должны действительно подчеркивать, что благополучие — это часть высокоэффективной работы в организации, и сами демонстрировать это.

Один из способов, с помощью которого, по мнению Мосс, руководители могут показать хороший пример того, что благополучие является приоритетом, — это «громкий отпуск». По данным Paycom, «громкий отпуск» — это когда сотрудникам предлагается использовать свое оплачиваемое свободное время и провести его, фактически отключившись от работы.

Она также добавляет, что полезно увеличить время, когда сотрудники могут вместе поесть в офисе и пообщаться. «Устройте пиццу в пятницу, чтобы все вместе пообщались, или кексы по понедельникам», — говорит Мосс. По ее словам, нужно создавать ритуалы и случайные возможности, чтобы сотрудникам было проще общаться друг с другом.

Эксперт заявляет, что руководители, которые «собирают данные» и спрашивают сотрудников, что для них работает, а что нет, могут лучше удовлетворить их потребности. Мосс предлагает раз в неделю проводить собрание, на котором руководители спрашивают сотрудников, что их зацепило, что напрягло на этой неделе и что можно сделать друг для друга, чтобы легче было работать.

Исследование, проведенное учеными из Университета Уэйк Форест, Университета Содружества Вирджинии (VCU) и Северо-Восточного университета в США,также указывает на два эффективных способа борьбы с усталостью: короткие, но регулярные перерывы в течение рабочего дня и поддержка руководителя.