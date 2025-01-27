Новое исследование, проведенное учеными из Университета Уэйк Форест, Университета Содружества Вирджинии (VCU) и Северо-Восточного университета в США, указывает на два эффективных способа борьбы с усталостью: короткие, но регулярные перерывы в течение рабочего дня и поддержка руководителя.

Исследователи обнаружили, что короткие перерывы и поддержка руководителя снизили уровень усталости в конце дня, а также благотворно повлияли на качество сна и добавили энергии на следующий день. Наиболее эффективным в борьбе с усталостью оказалось совместное использование обеих мер.

«Во-первых, микроперерывы — это простой и экономически эффективный способ справиться с усталостью, особенно при высоких нагрузках, — говорит бухгалтер Школы бизнеса VCU Линдси Андиола. — Во-вторых, поддержка со стороны руководства играет решающую роль в снижении усталости».

По ее словам, вместе эти два механизма обеспечивают наиболее эффективный способ борьбы с усталостью для сотрудников в высокий сезон или другие периоды повышенного стресса. Исследователи опросили 44 бухгалтера об их рабочих привычках, прежде чем провести контролируемый эксперимент по изучению влияния перерывов с участием еще 179 человек.

Оказалось, что как микроперерывы, так и регулярная поддержка руководителя снижают усталость. Для бухгалтеров преимущества этих вмешательств были значимы только в самое загруженное время года, что говорит о том, что они приносят наибольшую пользу именно в периоды повышенного стресса.

Более того, последующие эксперименты показали, что короткие перерывы также снижают количество ошибок в работе, что, особенно важно.

«Бухгалтеры на государственной службе регулярно сталкиваются с работой в условиях сжатых сроков, сверхурочной работой, а также значительной нагрузкой, — пишут исследователи. — Такие требования приводят к утомляемости и выгоранию, что может отрицательно сказаться на качестве аудита в краткосрочной перспективе и увеличить текучесть кадров в долгосрочной».

Микроперерывы могут длиться всего минуту, говорят исследователи. В это время можно прочитать короткую новостную статью, выпить чашку кофе или выполнить физические упражнения. Поддержка руководителя, в свою очередь, может включать в себя предложение помощи и выражение признательности за то, что они делают.

«Реализуя эти стратегии, компании могут повысить как самочувствие сотрудников, так и качество аудита, в конечном итоге способствуя созданию более стабильной и продуктивной рабочей среды», — пишут исследователи.

Ранее исследование, проведенное психологом Клэр Смит из Университета Южной Флориды, выявило, что сидячий образ жизни, свойственный примерно 80% современных работников, заметно увеличивает вероятность появления симптомов бессонницы. При этом те, кто работает по неустойчивому графику, значительно увеличивают риск потребности в дневном сне или отсыпании по выходным на 66%.