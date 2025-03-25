Финансовый эксперт и миллионерша Бернадетт Джой за восемь лет прошла путь от долгов в $300 тыс. до получения своего первого миллиона. Большую часть времени она чувствовала себя банкротом, совершая несколько распространенных ошибок в управлении финансами. Сейчас она занимается финансовым коучингом, предупреждая людей о перерасходе средств из-за самых частых ошибок.

1. Ежегодные комиссии по кредитной карте

Многие кредитные карты не оправдывают своих расходов, если на них не используются предлагаемые бонусы, такие как программы лояльности для путешествий, кэшбэк или другие ценные предложения. Важно проанализировать, насколько выгодно использование конкретной кредитной карты, сравнив получаемую выгоду с суммой, потраченной на ежегодные комиссии. Если выгоды недостаточно для покрытия расходов, стоит понизить уровень класса обслуживания или выбрать альтернативную карту без комиссии.

«У меня есть всего две кредитные карты: одна для личного пользования, а другая для бизнеса. Несмотря на то, что я совершаю транзакции на десятки тысяч долларов в месяц, ни одна из этих карт не имеет ежегодной платы или привилегий, — говорит Джой. — Возможность расплачиваться по кредитным картам еженедельно, а не ежемесячно, намного важнее, чем преимущества карты с ежегодной комиссией. Я оплачиваю свой баланс каждую неделю — иногда даже чаще, если много путешествую! Таким образом, я могу сосредоточиться на своих реальных расходах, а не на том, сколько баллов заработаю».

2. Услуги финансовых консультантов, особенно когда речь идет о молодом возрасте

Многие клиенты коучинга не осознают, что финансовые консультанты берут процент от накопленных средств, обычно он составляет 1% от ежегодного портфеля. Это может показаться незначительной суммой, но на протяжении десятилетий такие затраты могут привести к сотням тысяч долларов упущенной выгоды.

Кроме того, финансовые консультанты зачастую не так полезны на этапе накопления, как на этапе выхода на пенсию, когда нужно учитывать стратегии налоговой экономии и оптимальные способы ликвидировать инвестиции. Для получения инвестиционных советов разумнее обратиться к консультанту с фиксированной оплатой или на одноразовую консультацию, вместо постоянного управления.

3. Переплачивать налоги, не используя пенсионные счета для инвестирования

Многие люди начинают инвестировать через брокерские счета, не осознавая налоговые преимущества, которые могут предоставить такие программы, как 401(k), IRA или HSA. Это приводит к излишним налоговым затратам.

«В процессе работы с моими клиентами многие из них не понимают, что в IRA можно осуществлять инвестиции в те же самые активы, что и в брокерских счетах. Как только я объясняю им, что разница заключается в уплате большого количества налогов, они переходят на более выгодные варианты, — рассказывает Джой. — Первоначально следует использовать пенсионные накопления, чтобы максимально эффективно воспользоваться налоговыми льготами. Однако, если вы еще не достигли предельной суммы взносов, установленных IRS на каждый год, возможно, вам вообще не стоит открывать брокерский счет».

4. Высокие комиссии в инвестиционных фондах

Многие люди не обращают внимания на уровень расходов своих пенсионных накоплений в 401(k), но эти комиссии способны значительно уменьшить накопления с течением времени. И хотя комиссия 1% может показаться несущественным в краткосрочной перспективе, через 30 лет это может привести к потере значительной суммы, за счет потенциального роста.

Низкодоходные индексные фонды вместо фондов с активным управлением, требующими высоких сборов, помогут сберечь тысячи долларов в долгосрочной перспективе. Чтобы глубже разобраться в возможностях экономии, стоит начать с изучения одной из этих четырех сфер. Даже незначительные изменения могут позитивно сказаться на инвестициях, обеспечивая финансовую независимость в будущем.

Молодой миллионер, Джонатан Санчес, вырос в очень бедной семье и воспитывался экономной матерью-одиночкой. Стать богатым ему всегда казалось недостижимым успехом. Уже в сознательном возрасте он решил создать сайт по персональным финансам, чтобы помогать другим чувствовать себя увереннее в вопросах денег.