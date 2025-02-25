Молодой миллионер, Джонатан Санчес, вырос в очень бедной семье и воспитывался экономной матерью-одиночкой. Стать богатым ему всегда казалось недостижимым успехом. Уже в сознательном возрасте он решил создать сайт по персональным финансам, чтобы помогать другим чувствовать себя увереннее в вопросах денег.

Вот 5 ключевых привычек, которые помогли ему добиться успеха.

1. Переосмыслить свои убеждения.

Вместо зацикливания на определенной сумме лучше сосредоточиться на создании активов, способствующих гибкости жизни, это может привести к увеличению дохода. Негативное восприятие денег может удерживать от достижения финансового успеха. Важно понять, откуда возникают такие чувства — возможно, это влияние родителей или окружающей среды. В процессе работы с клиентами эксперт в области финансового коучинга часто задает вопросы, способствующие пониманию сути убеждений и их переосмыслению.

2. Отдать приоритет отдыху.

Многие годы существовало мнение, что необходимо задерживаться допоздна и работать в любое время, чтобы добиться успеха. Но за это приходится платить высокую цену — чувство постоянной усталости и непродуктивности. В конце концов, приходит момент, когда такая рутина становится невыносимой. Осознание, что попытки быть суперчеловеком лишь заставляют страдать не только себя, но и окружающих. Отдых является необходимым, а признание собственных ограничений не является признаком неудачи. Как только человек принимает это, производительность труда улучшается, появляется новая энергия, и решения принимаются более осознанно и с ясной головой.

3. Каждый день узнавать что-то новое.

Рост богатства миллионер связывает с любовью к чтению книг, которые открывают ему новые перспективы и навыки. Его любопытство стало основной причиной начала блога о личных финансах. Это предоставило возможность изучить важные вопросы, касающиеся денег, а также проблемы молодых семей. Развитие блога в бизнес стало одним из удовольствий в жизни, открыв новые возможности.

Ему пришлось учиться, на практике, таким аспектам, как наем сотрудников, какие проекты стоит отдавать на аутсорсинг, а какими лучше заниматься самостоятельно, а также развитию крепких партнерских отношений.

4. Освоить востребованный навык.

Развитие востребованного навыка, который приносит пользу другим людям, — это один из лучших способов зарабатывать больше денег.

«Когда я только начал делиться своим писательским опытом в интернете, я писал гостевые статьи бесплатно, просто чтобы заявить о себе. Со временем я обнаружил возросший интерес к контенту о личных финансах. Я смог применить свой реальный опыт и зарабатывать больше. Все заработанные деньги, от статей на других платформах, я вложил в наш сайт. Сегодня мне нравится быть полезным и рекомендовать всех тех, кто помогал нам в развитии бизнеса», — говорит Джонатан.

5. Проявление благодарности.

«Независимо от того, насколько усердно я работал над развитием нашего бизнеса, мне была необходима поддержка на протяжении всего этого пути. Люди дарили мне свое время, предлагали советы и иногда просто выслушивали», — делится Санчес. Наличие таких людей рядом, оказывает бесценное значение. Их поддержка придает смелость, необходимую для продолжения движения вперед.

«Именно поэтому я всегда стараюсь выражать свою благодарность. Эти люди помогли мне вырасти как личности, что открыло множество новых возможностей и способствовало моему финансовому успеху», — добавляет миллионер.

Предсказать движение фондового рынка и изменения инфляции невозможно, но есть факторы, способствующие накоплению богатства. В книге Брэда Клонца и Адриана Брамбилы «Начните думать о богатстве» представлена 21 «суровая правда», которая помогает преодолеть заблуждения о деньгах и улучшить финансовое положение.