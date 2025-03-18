Новости

4 совета, как говорить уверенно и оказывать влияние на людей

4 совета, как говорить уверенно и оказывать влияние на людей

Во время деловых встреч или разговоров с друзьями многие употребляют фразу «Я думаю». Хотя в целом эта фраза безобидна, ее чрезмерное использование может ослабить вашу позицию в беседе и подорвать уверенность в себе. Отмеченный наградами виртуальный оператор и генеральный директор RISE Learning Solutions Лоррейн К. Ли поделилась четырьмя советами, как говорить уверенно и оказывать влияние на людей.

«Я думаю» — пример языка минимизации: слова и фразы, которые смягчают утверждения и заставляют человека казаться менее уверенными в себе. Другие распространенные языки минимизации включают «просто», «извините» и «может быть».

Хотя эти слова могут показаться вежливыми, они могут подорвать доверие к оратору и сделать его идеи более простыми, особенно в профессиональном контексте. Ли рекомендует использовать «тонкую, но мощную» замену: вместо «Я думаю» говорить «Я рекомендую».

Если сравнить «Я думаю, нам следует перенести крайний срок» и «Я рекомендую перенести крайний срок». Первое кажется нерешительным, а второе — авторитетным и ориентированным на действие. Слова имеют больший вес, если они оформлены как рекомендация, а не как то, что можно интерпретировать как мимолетную мысль.

Примеры замены фраз на работе и в жизни:

  • вместо: «Я думаю, нам следует выбрать второе предложение», сказать: «Я рекомендую выбрать второе предложение»;
  • «Я думаю, нам следует отдать приоритет этому проекту» — «Я рекомендую отдать приоритет этому проекту»;
  • «Я думаю, вам стоит посетить этот ресторан» — «Я рекомендую посетить этот ресторан»;
  • «Я думаю, вам следует изменить бронирование» — «Я рекомендую изменить бронирование».

Изменение тонкое, но мощное, утверждает Ли. Говоря «Я рекомендую» вместо «Я думаю», человек звучит более уверенно и решительно, получает больше влияния. Это гарантирует, что его будут воспринимать как человека, чье мнение имеет значение.

Бывают моменты, когда кажется, что действительно следует использовать «Я думаю». Возможно, оратор не уверен в своей рекомендации или намеренно хочет смягчить свое сообщение. Это возможный путь, но в таких ситуациях все равно можно использовать фразу «Я рекомендую» — с некоторой изюминкой, добавляет Ли. Дать рекомендацию указанием того, на что человек опирается.

  • «Основываясь на том, что я видел, я рекомендую…»;
  • «Глядя на данные, я бы рекомендовал…»;
  • «Исходя из своего опыта, я бы рекомендовал…».

По словам эксперта, это сделает заявление убедительным, но в то же время признавая некоторую неопределенность и оставляя место для дальнейшего обсуждения.

Всякий раз, когда человек пытается разрушить шаблон, который глубоко укоренился в его повседневных разговорах, это требует практики. Вот несколько стратегий, которые можно использовать, чтобы сломать эту конкретную привычку общения:

  • Прислушаться: начать замечать, как часто произносится «я думаю», и в каких контекстах это обычно проявляется.
  • Привлекать помощь: попросить друзей или коллег сообщить об этом, когда они это услышат, чтобы помочь человеку нести ответственность.
  • Делать паузы, прежде чем говорить: говорить медленнее и добавлять паузы полезно, когда человек старается казаться более авторитетным и уверенным. Перед тем как сказать «Я думаю», можно дать себе достаточно времени, чтобы это изменить.
  • Следить за письмом: «Я думаю» часто проскальзывает в письменное общение, особенно в мессенджерах. Прежде чем нажать «отправить» эксперт советует перечитать написанное, чтобы убедиться в краткости и использовании сильных фраз, таких как «Я рекомендую».

Уверенное общение — это не только то, что человек говорит, но и то, как он это делает. Заменив «я думаю» на «я рекомендую», оратор будет звучать более авторитетно на работе и будет выглядеть более уверенным в себе в повседневной жизни, заключает Ли.

Есть еще один ценный совет, как обрести уверенность в себе и попасть в общество успешных людей. В своей новой книге «Кто лучше тебя? Искусство здоровой уверенности и амбициозных мечтаний» продюсер Уилл Пэкер описывает свой путь от студента-электрика в штате Флорида до одного из самых успешных продюсеров Голливуда. Пэкер, отчасти объясняет свой успех тем, что наблюдал, учился и подражал поведению более успешных людей.

Темы
психология успех