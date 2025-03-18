Во время деловых встреч или разговоров с друзьями многие употребляют фразу «Я думаю». Хотя в целом эта фраза безобидна, ее чрезмерное использование может ослабить вашу позицию в беседе и подорвать уверенность в себе. Отмеченный наградами виртуальный оператор и генеральный директор RISE Learning Solutions Лоррейн К. Ли поделилась четырьмя советами, как говорить уверенно и оказывать влияние на людей.

«Я думаю» — пример языка минимизации: слова и фразы, которые смягчают утверждения и заставляют человека казаться менее уверенными в себе. Другие распространенные языки минимизации включают «просто», «извините» и «может быть».

Хотя эти слова могут показаться вежливыми, они могут подорвать доверие к оратору и сделать его идеи более простыми, особенно в профессиональном контексте. Ли рекомендует использовать «тонкую, но мощную» замену: вместо «Я думаю» говорить «Я рекомендую».

Если сравнить «Я думаю, нам следует перенести крайний срок» и «Я рекомендую перенести крайний срок». Первое кажется нерешительным, а второе — авторитетным и ориентированным на действие. Слова имеют больший вес, если они оформлены как рекомендация, а не как то, что можно интерпретировать как мимолетную мысль.

Примеры замены фраз на работе и в жизни:

вместо: «Я думаю, нам следует выбрать второе предложение», сказать: «Я рекомендую выбрать второе предложение»;

«Я думаю, нам следует отдать приоритет этому проекту» — «Я рекомендую отдать приоритет этому проекту»;

«Я думаю, вам стоит посетить этот ресторан» — «Я рекомендую посетить этот ресторан»;

«Я думаю, вам следует изменить бронирование» — «Я рекомендую изменить бронирование».

Изменение тонкое, но мощное, утверждает Ли. Говоря «Я рекомендую» вместо «Я думаю», человек звучит более уверенно и решительно, получает больше влияния. Это гарантирует, что его будут воспринимать как человека, чье мнение имеет значение.

Бывают моменты, когда кажется, что действительно следует использовать «Я думаю». Возможно, оратор не уверен в своей рекомендации или намеренно хочет смягчить свое сообщение. Это возможный путь, но в таких ситуациях все равно можно использовать фразу «Я рекомендую» — с некоторой изюминкой, добавляет Ли. Дать рекомендацию указанием того, на что человек опирается.

«Основываясь на том, что я видел, я рекомендую…»;

«Глядя на данные, я бы рекомендовал…»;

«Исходя из своего опыта, я бы рекомендовал…».

По словам эксперта, это сделает заявление убедительным, но в то же время признавая некоторую неопределенность и оставляя место для дальнейшего обсуждения.

Всякий раз, когда человек пытается разрушить шаблон, который глубоко укоренился в его повседневных разговорах, это требует практики. Вот несколько стратегий, которые можно использовать, чтобы сломать эту конкретную привычку общения:

Прислушаться: начать замечать, как часто произносится «я думаю», и в каких контекстах это обычно проявляется.

начать замечать, как часто произносится «я думаю», и в каких контекстах это обычно проявляется. Привлекать помощь: попросить друзей или коллег сообщить об этом, когда они это услышат, чтобы помочь человеку нести ответственность.

попросить друзей или коллег сообщить об этом, когда они это услышат, чтобы помочь человеку нести ответственность. Делать паузы, прежде чем говорить: говорить медленнее и добавлять паузы полезно, когда человек старается казаться более авторитетным и уверенным. Перед тем как сказать «Я думаю», можно дать себе достаточно времени, чтобы это изменить.

говорить медленнее и добавлять паузы полезно, когда человек старается казаться более авторитетным и уверенным. Перед тем как сказать «Я думаю», можно дать себе достаточно времени, чтобы это изменить. Следить за письмом: «Я думаю» часто проскальзывает в письменное общение, особенно в мессенджерах. Прежде чем нажать «отправить» эксперт советует перечитать написанное, чтобы убедиться в краткости и использовании сильных фраз, таких как «Я рекомендую».

Уверенное общение — это не только то, что человек говорит, но и то, как он это делает. Заменив «я думаю» на «я рекомендую», оратор будет звучать более авторитетно на работе и будет выглядеть более уверенным в себе в повседневной жизни, заключает Ли.

Есть еще один ценный совет, как обрести уверенность в себе и попасть в общество успешных людей. В своей новой книге «Кто лучше тебя? Искусство здоровой уверенности и амбициозных мечтаний» продюсер Уилл Пэкер описывает свой путь от студента-электрика в штате Флорида до одного из самых успешных продюсеров Голливуда. Пэкер, отчасти объясняет свой успех тем, что наблюдал, учился и подражал поведению более успешных людей.