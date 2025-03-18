Во время деловых встреч или разговоров с друзьями многие употребляют фразу «Я думаю». Хотя в целом эта фраза безобидна, ее чрезмерное использование может ослабить вашу позицию в беседе и подорвать уверенность в себе. Отмеченный наградами виртуальный оператор и генеральный директор RISE Learning Solutions Лоррейн К. Ли поделилась четырьмя советами, как говорить уверенно и оказывать влияние на людей.
«Я думаю» — пример языка минимизации: слова и фразы, которые смягчают утверждения и заставляют человека казаться менее уверенными в себе. Другие распространенные языки минимизации включают «просто», «извините» и «может быть».
Хотя эти слова могут показаться вежливыми, они могут подорвать доверие к оратору и сделать его идеи более простыми, особенно в профессиональном контексте. Ли рекомендует использовать «тонкую, но мощную» замену: вместо «Я думаю» говорить «Я рекомендую».
Если сравнить «Я думаю, нам следует перенести крайний срок» и «Я рекомендую перенести крайний срок». Первое кажется нерешительным, а второе — авторитетным и ориентированным на действие. Слова имеют больший вес, если они оформлены как рекомендация, а не как то, что можно интерпретировать как мимолетную мысль.
Примеры замены фраз на работе и в жизни:
Изменение тонкое, но мощное, утверждает Ли. Говоря «Я рекомендую» вместо «Я думаю», человек звучит более уверенно и решительно, получает больше влияния. Это гарантирует, что его будут воспринимать как человека, чье мнение имеет значение.
Бывают моменты, когда кажется, что действительно следует использовать «Я думаю». Возможно, оратор не уверен в своей рекомендации или намеренно хочет смягчить свое сообщение. Это возможный путь, но в таких ситуациях все равно можно использовать фразу «Я рекомендую» — с некоторой изюминкой, добавляет Ли. Дать рекомендацию указанием того, на что человек опирается.
По словам эксперта, это сделает заявление убедительным, но в то же время признавая некоторую неопределенность и оставляя место для дальнейшего обсуждения.
Всякий раз, когда человек пытается разрушить шаблон, который глубоко укоренился в его повседневных разговорах, это требует практики. Вот несколько стратегий, которые можно использовать, чтобы сломать эту конкретную привычку общения:
Уверенное общение — это не только то, что человек говорит, но и то, как он это делает. Заменив «я думаю» на «я рекомендую», оратор будет звучать более авторитетно на работе и будет выглядеть более уверенным в себе в повседневной жизни, заключает Ли.
Есть еще один ценный совет, как обрести уверенность в себе и попасть в общество успешных людей. В своей новой книге «Кто лучше тебя? Искусство здоровой уверенности и амбициозных мечтаний» продюсер Уилл Пэкер описывает свой путь от студента-электрика в штате Флорида до одного из самых успешных продюсеров Голливуда. Пэкер, отчасти объясняет свой успех тем, что наблюдал, учился и подражал поведению более успешных людей.