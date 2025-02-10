В своей новой книге «Кто лучше тебя? Искусство здоровой уверенности и амбициозных мечтаний» продюсер Уилл Пэкер описывает свой путь от студента-электрика в штате Флорида до одного из самых успешных продюсеров Голливуда. Пэкер, отчасти объясняет свой успех тем, что наблюдал, учился и подражал поведению более успешных людей.

Успешные люди притягивают к себе других успешных людей. Пэкер обнаружил, что ключ к достижению целей заключается не в действиях, а в образе мышления. «Наиболее успешные люди, которых я знаю, обладают убеждением «я предназначен для успеха. Это произойдет, вопрос лишь в том, когда это случится»», — утверждает он.

Если постоянно сомневаться в себе, это будет отражаться на поведении. То, как человек участвует в мозговом штурме, его тон голоса и даже осанка при входе в офис будут наполнены негативом.

«Здоровая самоуверенность — это ощущение: “Я делаю эту среду лучше, просто находясь здесь. Я здесь не случайно и вношу уникальное предложение, которого нет у других”», — отмечает он. Такой подход меняет самоощущение и восприятие окружающими. «Люди, которые не знакомы с вами, могут подумать: Я не уверен, есть ли у этого человека проблемы, но он выглядит так, будто знает, что делает, и из-за этого я тоже начну вести себя соответствующим образом», — дополняет Пэкер.

Негативный внутренний диалог может приобрести характер самосбывающегося пророчества. Борьба с этим типом мышления представляет собой сложную задачу, как отметила Джуди Хо, нейропсихолог и преподаватель в Университете Пеппердайн.

«Мы иногда считаем, что критика в свой адрес может служить источником мотивации, — пояснила Хо. — Таким образом, мы наказываем себя мысленно, полагая: “Это меня заставит двигаться вперед”. Однако мы лишь подтверждаем свое негативное восприятие».

Чтобы прекратить этот порочный круг, важно понять, что вызывает пессимистичные мысли и как можно дистанцироваться от них. Вместо того, чтобы повторять себе: «Я не умею это делать» или «Все эти люди более опытны, чем я». Хо предлагает следующее: вместо пессимизма следует сказать: «Да, у меня есть проблемы в чем-то, но также есть и успехи».

Психотерапевт, клинический социальный работник и преподаватель Северо-Восточного университета Эми Морин каждый день задает себе один и тот же вопрос — «Что я сделала сегодня, чтобы стать сильнее морально?». По ее словам, это не просто упражнение для поднятия настроения — это стратегический инструмент, который повышает самосознание и устойчивость.