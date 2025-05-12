4 совета от эксперта, как воспитать счастливых и успешных детей
Гретхен Рубин — американская писательница, блогер и оратор, а также выдающаяся исследовательница счастья и человеческой природы — поделилась ценными уроками о воспитании успешных детей, основанными на личном опыте.
1. Не нужно постоянно подбадривать детей
По словам эксперта, фразы вроде «Посмотри на это с другой стороны!» или «Все не так плохо!» не всегда приносят пользу. Попытки поддержать таким образом зачастую могут привести к обратному эффекту, и вместо улучшения состояния настроение лишь ухудшится.
Признание их чувств — куда более действенный способ, говорит Рубин. Например, можно сказать: «Ты, наверное, сильно переживал на экзамене», «Этот комментарий тебя задел» или «Запомнить таблицу умножения действительно непросто». Признание эмоций улучшает самочувствие ребенка, даже если он не испытывает радость.
2. Любите детей безусловно
Любовь к детям должна быть безусловной, без желания их изменить, утверждает писательница. Важно осознать, что настоящая любовь принимает человека таким, какой он есть, но в то же время ожидает проявлений лучшего.
3. Будьте добрее к себе
Один из парадоксов счастья — невозможность изменить других. Но в родительстве особенно заметно: когда меняемся мы сами, меняется и все вокруг. Сон, отдых, хорошее настроение и внутреннее спокойствие родителей делают детей более уравновешенными и счастливыми.
4. Цените каждую секунду с детьми
Родителям часто кажется, что трудные недели длятся бесконечно, а субботы наполнены бесконечными заботами. Но, по словам Рубин, стоит запомнить, что в родительстве существует две параллельные временные реальности: дни кажутся долгими, а годы пролетают стремительно.