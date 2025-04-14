Количество запросов на тему «стили воспитания» за последний месяц выросло на 400%, указывают Google Trends. Причем «авторитетный» был самым популярным стилем воспитания в поиске в марте 2025 года. Частично это может быть связано с тем, что его часто путают с авторитарным воспитанием, говорит педиатр доктор Мона Амин.

Разница между этими двумя стилями разительна, и каждый из них оказывает совершенно разное долгосрочное и краткосрочное воздействие на детей. Однако психологи сходятся во мнении, что один из них никогда не дает положительных результатов.



Авторитарный стиль воспитания

Амин описывает авторитарный стиль воспитания как «жесткий подход сверху вниз», при котором родителю требуется высокий уровень контроля и низкий уровень теплоты.

«Не так много обсуждений, — говорит она. — Не так много сотрудничества. Вспомните о родителе, который говорит: “Делай это, потому что я так сказал”».

Родители с авторитарным стилем воспитания не объясняют детям, где проходят границы допустимого. Вместо этого они наказывают ребенка за поведение, которое не одобряют. По словам Амин, наказание в таких случаях часто не имеет смысла.

В пример она приводит ребенка, у которого случилась истерика в продуктовом магазине. «Авторитарный родитель сказал бы: «Перестань плакать. Мы уходим. Завтра мы не пойдем в парк», — говорит Амин. — Здесь нет признания чувств, но есть угроза».

Хотя такой стиль воспитания может дать краткосрочный результат в виде послушания, в долгосрочной перспективе он может нанести вред детям. Взрослые, выросшие в такой семье, не умеют выражать свои чувства и более склонны к тревожности и психическим расстройствам.

«Эксперты, в том числе и я, считают, что это очень жестко и не дает положительных результатов», — говорит Амин.

Психолог в области возрастной психологии и писательница Ализа Прессман утверждает, что дети, выросшие в авторитарной семье, больше боятся своих родителей, чем привязываются к ним, и стараются избежать откровенности. Чем старше они становятся, тем серьезнее становится эта привычка.

«В подростковом возрасте есть риск, что они скорее окажутся на больничной койке или в полицейском участке, чем вы узнаете, что они сделали что-то против правил», — говорит она.

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Авторитетный стиль воспитания

Авторитарное воспитание сочетает в себе эмпатию и границы. Если родитель ожидает, что его ребенок уберет свою комнату, а тот этого не делает, наказания не последует. Вместо этого он говорит с ним о том, почему важно убираться, подтверждая любые эмоции, которые у него возникают, когда он считает это трудным или обременительным, но затем в конечном итоге требуя от него закончить работу.

Такой тип воспитания детей может потребовать немного больше терпения в краткосрочной перспективе, но долгосрочный эффект будет положительным.

«Исследования показывают, что именно стиль воспитания приводит к появлению более компетентных, эмоционально регулируемых детей и взрослых, которые лучше справляются с жизненным стрессом, или сопротивляемостью», — говорит Амин.

По словам Прессман, дети, как правило, чувствуют себя в большей безопасности с родителями, которые обладают авторитетом не только потому, что они проявляют больше сочувствия, но и потому, что правила им четко изложены.

«Они руководствуются теми правилами, которые считают уместными и безопасными, потому что у вас есть границы и пределы, но в этих границах и пределах достаточно свободы, чтобы они чувствовали себя в безопасности, могли выражать себя и быть теми, кто они есть», — говорит она.

Став взрослыми, они обретают больше самостоятельности, потому что доверяют собственным суждениям. Они научились регулировать свои эмоции и способны поддерживать лучшие отношения.

Прессман добавляет, что та свобода действий, которую родители дают своему ребенку, когда речь идет об истерике, как ни странно, может сделать его более послушным: «Когда вы чувствуете, что вас любят за то, кто вы есть, а не за то, как вы себя ведете, вы, как правило, ведете себя лучше в долгосрочной перспективе».