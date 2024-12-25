От «Черной пятницы» до предновогодних дней у людей возникает необходимость постоянно тратить деньги на бесконечное количество вечеринок, подарков и мероприятий. Если не подойти к расходам с умом, есть риски уйти в минус. Специалист по финансовому планированию Эмми Мартин поделилась с CNBC четырьмя финансовыми стратегиями, чтобы не допустить перерасходов.

Эксперт отмечает, что ей и самой доводилось перебарщивать с тратами на праздниках. Но существуют несколько стратегий, которые облегчают ведение бюджета в период больших трат. Вот, что она советует своим друзьям, когда они спрашивают, как избежать перерасхода средств во время праздников.

1. Установить жесткие границы

Мартин рекомендует взглянуть на личный бюджет и определить максимум, который человек может с комфортом потратить на подарки и мероприятия в этом сезоне. А затем — громко обозначить ее.

По словам эксперта, если человек не может себе что-то позволить, он должен обозначить это для друзей и близких. Вполне нормально сказать: «В этом году я решил сосредоточиться на X, Y и Z, поэтому я не смогу посетить это мероприятие».

2. Определить приоритеты

Когда человек установит, сколько ему предстоит потратить, нужно перечислить возможные способы использования этих денег и определить главные приоритеты. Для этого нужно рассчитать все траты между сегодняшним днем и Новым годом: от обмена подарками на работе до позднего завтрака 1 января.

Знание того, на что предстоит тратиться в конце сезона, поможет человеку определить, чему он может сказать «да» сейчас. В рамках плана важно расставить приоритеты.

3. Использовать наличные

«Обналичьте сумму, которую вы определили выше, и придерживайтесь ее в течение следующего месяца», — говорит Мартин.

По ее словам, для многих людей физическое уменьшение денег является тактильным напоминанием о бюджете, которого они хотят придерживаться. Когда у человека закончатся наличные деньги, это и будет означать, что тратам конец.

4. Отписаться от рассылок

Если праздничные скидки и распродажи — главная слабость, то стоит попробовать отказаться от подписки на электронные письма ритейлеров или отфильтровать их прямо в спам. Отписка от распродаж может помочь избежать соблазна.

При этом Мартин заявляет, что начать планировать никогда не поздно, особенно когда человек знает, что в определенное время года у него есть вероятность перерасхода средств.. Вот три способа облегчить жизнь уже с 2025 года:

1. Создать амортизационный фонд

Предпраздничное время года может быть дорогим, потому что все сразу наваливается на плечи. Один из способов борьбы с этим — копить деньги в течение года, чтобы в последние месяцы бюджет был больше.

Мартин советует подсчитать, сколько человек потратил на эти праздники. При этом необходимо учесть все — не только подарки, но и поездки на такси, предпраздничные траты и любые другие сопутствующие расходы. Если эта сумма устраивает человека, то ее следует разделить на 12 частей и откладывать средства каждый месяц.

2. Покупать подарки в течение года

Если дарение подарков является для человека обязательным ритуалом, Мартин советует начинать покупать заранее. Это помогает распределять расходы на весь год.

3. Выбирать альтернативу дарению подарков

Если подарки съедают бюджет, можно предложить родным и друзьям несколько альтернатив. Вполне возможно, что кто-то еще ищет более доступный вариант.

Вот несколько идей, которые, по мнению Мартин, могут помочь:

Устроить обмен по типу «Тайного Санты» вместо того, чтобы покупать подарки для каждого человека;

Предлагать подарки в виде услуги, например, посидеть с ребенком, пока друзья проводят ночь или выходные для себя;

Передарить что-то вместо того чтобы покупать все новое;

Отказаться от подарков в пользу совместного мероприятия, например, театрального представления, похода в музей или приятного ужина.

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