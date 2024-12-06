«Яндекс Маркет» провел исследование и выяснил, что 49% россиян планируют выделить на подарки к Новому году 20–50 тыс. руб. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. жителей 17 регионов страны. Самым желанным подарком стали деньги. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Согласно результатам исследования, каждый пятый участник опроса готов потратить на подарки 50–100 тыс. руб., а 11% опрошенных заявили, что планируют выделить на это более 100 тыс. руб.

Исследование показало, что 43% россиян предпочитают заказывать подарки на маркетплейсах. Среди других вариантов покупки выбирали офлайн- (29%) и онлайн-магазины (25%). При этом 20% респондентов отметили, что дополняют покупки изделиями, сделанными своими руками.

Подготовку к Новому году 40% россиян начинают за две недели до праздника, а 28% — за месяц, в период распродаж.

Во время «черной пятницы» покупатели стали чаще заказывать одежду и обувь, а наибольшим спросом пользовались праздничные костюмы и украшения. Также увеличился спрос на товары для дома — посуду, предметы для сервировки, новогодние аксессуары и постельное белье.

Самые дорогие подарки россияне выбирают для своих вторых половинок (45%), детей (14%) и друзей (12%). Среди популярных категорий для близких лидируют парфюмерия и украшения (по 32%), декор для дома (24%), а также одежда, электроника и товары для ухода за собой (по 18%). Опрос выявил, что 5% респондентов также покупают подарки для себя.

Что хотели бы получить россияне в подарок в Новый год:

деньги — 36%;

товары для хобби — 22%;

электронику — 20%;

билеты на мероприятия — 18%;

аксессуары — 17%.

Половина участников исследования подчеркнули, что предпочли бы не знать заранее, что именно им подарят. Для них гораздо важнее подача, атмосфера и практическая польза подарка.

Во время распродаж «черной пятницы» россияне потратили на 8% больше, чем в аналогичный период предыдущего месяца. Согласно результатам исследования, лидером стала категория «Подарки», которая выросла на 69%.