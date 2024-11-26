Сила духа необходима перед лицом невзгод и отвлекающих факторов. Иногда повседневные сценарии идут не по плану и подвергают испытаниям ментальную силу. Важно, насколько человек способен справляться с критикой. Популярный оратор и тренер LinkedIn Скотт Маутц рассказал CNBC, как закалить себя психологически.

Эксперт считает, что опасно недооценивать то негативное влияние, которое критика может оказать на жизнь и карьеру человека. Иногда неодобрительные высказывания повергают людей в состояние, из которого бывает трудно выбраться.

Согласно исследованиям, «плохие» события, эмоции и отклики оказывают большее воздействие, чем «хорошие». Случаи, связанные с негативными эмоциями, запоминаются в четыре раза чаще, чем позитивные события. Но при этом Маутц отмечает, что не критика делает человека слабее, а попытки ее избежать.

Чтобы стать психологически сильнее, коуч советует научиться правильно относиться к критике. Вот четыре способа сделать это:

разграничить, кому позволено высказывать критику;

Маутц уточняет, что начальник или спутник жизни, вероятно, должны иметь возможность предлагать человеку свои замечания и ожидать, что он примет их к сведению. Но дальние родственники, которые, не имея опыта, любят пускаться в монологи о том, как человек должен выполнять свою работу, не должны никого критиковать. По словам тренера, суть в том, что людям не нужно по умолчанию принимать отзывы от всех и каждого, кто хочет ими поделиться. Нужно решить, кого имеет смысл действительно слушать и воспринимать всерьез.

контролировать первую реакцию

Управлять эмоциями может быть непросто, ведь критика иногда ранит. Исследования в области неврологии показывают, что мозг регистрирует социальное неприятие в том же участке, что и физическую боль. Но над эмоциями можно работать — для этого необходимо проговорить свои чувства, чтобы они утихли.

Человек не может изменить сказанные ему слова, но может регулировать то, как их воспринимать. Психически сильные люди управляют своими эмоциями, чтобы реагировать на них осознанно.

переосмыслить критику

Маутц советует переосмыслить обратную связь через призму расширения возможностей. Он напоминает, что критика может помочь достичь хорошего результата или стать «лучшей версией себя».

«Получая и обрабатывая критику, напоминайте себе: лучше быть осужденным, чем проигнорированным. Конечно, возможно, некоторые суждения в ваш адрес кажутся несправедливыми. Но оценку дают тогда, когда у вас есть что-то, заслуживающее оценки, — иначе вас бы просто игнорировали», — говорит Маутц.

Он подчеркнул, что важно стремиться к улучшению, а не к одобрению. Не все должны соглашаться с человеком или считать, что все, что он делает, безупречным. Если собеседник, предлагающий обратную связь, действительно хочет, чтобы человек стал лучше, то можно работать над этой целью вместе.

сохранить полезное и отбросить оставшееся

Эксперт предлагает представить, что критика проходит через сито. Не обязательно запоминать все замечания. Можно выслушать собеседника, «просеять» те части, которые не приносят пользы, и сосредоточиться на оставшихся полезных.

Полезно посмотреть на критику через призму расширения возможностей. Например, кто-то дает отзыв о презентации. Возможно, проанализировав его, человек обнаружит, что, несмотря на все благие намерения, некоторые из них не актуальны и не полезны, поскольку собеседник не понимают контекста, на основе которого были сделаны выводы и описаны стратегии. Важно использовать метафорическое сито, чтобы отсеять то, что не имеет отношения к делу, и сосредоточиться на том, что станет полезным.

Основательница стартапа Beautycounter с оценкой в $1 млрд Грегг Ренфрю для достижения успеха советует доверять своей интуиции, а не чужой критике. Уверенность в своих идеях позволит человеку привлечь внимание к своей идее и собрать вокруг себя единомышленников.