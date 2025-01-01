Жизнь сложна, но есть способы облегчить ее и взять под контроль некоторые результаты. Сюнмё Масуно, дзен-буддийский монах, посвятил целый раздел своей книги «Как отпустить ситуацию» тому, как не усложнять себе жизнь. CNBC поделились четырьмя его советами, как разумно использовать свою энергию и сделать жизнь немного проще.

1. Думать позитивно как можно чаще

Некоторым людям трудно смотреть на вещи с положительной стороны, когда они сталкиваются с проблемами и неудачами. «Поможет ли вам тратить много времени на переживания? — пишет Масуно. — Не поможет».

Часто в сложных ситуациях лучше всего думать как можно более позитивно, чтобы найти лучшее решение или следующий курс действий. Люди от природы склонны к пессимизму, отметил Масуно, так что человек должен намеренно напоминать себе, что даже самые трудные времена заканчиваются.

«Чем чаще вы будете смотреть на светлую сторону, тем меньше тревоги вы будете испытывать и тем лучше пойдут дела», — написал он.

2. Быть уверенным в собственных решениях

Монах отмечает, что быть открытым к чужому мнению может быть полезно и важно, не стоит придавать слишком большое значение тому, что говорят другие люди.

«Все эти мнения могут сбить вас с толку и заставить переосмыслить ситуацию до такой степени, что вы не сможете решить, как вам поступить, — написал он. — Чтобы избежать этого, вы должны сначала узнать свой собственный разум».

Масуно отмечает, что необходимо помнить, что вы — главный герой своей жизни, и любое решение, которое принимается, должно быть таким, в котором человек чувствует себя комфортно и уверенно.

3. Помнить, что успехи и неудачи уже в прошлом

«Когда речь заходит о вашем ремесле, вы будете сталкиваться с огромными достижениями, низкими моментами и всем, что находится между ними. Важно помнить, что работа — это живое существо, — говорит Масуно. Все — и время, и условия, и люди — меняется от одного момента к другому».

По его словам, перемены — единственная константа. Если человек будет ориентироваться только на свои прошлые успехи, то может упустить будущие возможности, которые могут привести его к еще большему успеху.

4. Понимание, когда нужно уходить от борьбы

Масуно заявляет, что общество гиперконкурентоспособно, и желание победить есть практически у каждого. Но, по его словам, бывают моменты, когда лучше просто «уйти с ринга». Он отмечает, что хорошо иметь цели и идти к ним, но не стоит слишком привязываться к результату.

Когда человек сталкивается с ситуациями, в которых чувствует себя ущемленным, например, если кто-то вместо него получил повышение, не стоит говорить о том, что это несправедливо. «Посвятите свой боевой дух совершенствованию своих способностей, чтобы быть в более равных условиях с конкурентами», — пишет Масуно.

Многие люди стремятся к лучшей жизни и мечтают быть счастливыми. Журналист, пишущий о здоровье и благополучии, Рене Онк часто общается с врачами, терапевтами и авторами. Эксперт ранее поделилась тремя привычками, которые уже изменили ее жизнь к лучшему.