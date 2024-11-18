Наиболее действенный способ получить повышение зарплаты — поговорить об этом с руководителем. Но завести такой разговор бывает непросто, особенно если речь идет о женском труде. Основательница компании Ellevest, управляющая активами на $2 млрд, поделилась советами, как увеличивать свое благосостояние и улучшать положение на работе, — от женщины для женщин.

Салли Кравчек — генеральный директор и основатель Ellevest, компании по инвестированию и управлению активами, созданной специально для женщин. Она была одной из первых женщин — генеральных директоров на Уолл-стрит. Новатор почти с тридцатилетним опытом работы в сфере финансовых услуг, Кравчек была названа «последним честным аналитиком» по версии Fortune и одной из «самых влиятельных женщин в сфере финансов» по ​​версии Barron’s.

До того как основать Ellevest, призванный помогать женщинам увеличить свое благосостояние, Кравчек возглавляла Merrill Lynch, а также занимала посты генерального директора Sanford Bernstein и финансового директора Citigroup. Благодаря этому опыту она поняла, что можно упустить выгоду, если не просить больше.

Кравчек утверждает, что просьба о повышении зарплаты — одна из ключевых вещей, которые должна сделать женщина для увеличения своего общего заработка в течение карьеры. Но, по ее наблюдениям, у многих такой разговор вызывает трудности и дискомфорт. Поэтому эксперт поделилась собственным опытом в том, как уверенно подходить к этому вопросу.

В первую очередь Салли предлагает сосредоточиться на том, чтобы учитывать не только собственные интересы, но и интересы своих близких. Исследования показывают, что женщина ведет переговоры более настойчиво, когда делает это ради родного или важного ей человека.

«Если вы нервничаете, когда начинаете отстаивать свои интересы, подумайте, кто еще выиграет от того, что вы просите. Такой подход позволяет нам вести переговоры более эффективно, чем если бы мы думали только о себе», — говорит Кравчек.

Кроме того, переговоры не должны сводиться только к повышению. Есть много других уступок или условий, которые могут принести женщине выгоду по мере развития карьеры. Например, более гибкий график, знакомство с другими подразделениями компании, работа над проектом с топ-менеджером или творческий отпуск.

«Эти аспекты могут принести более ощутимую ценность завтра, чем рост зарплаты сегодня, потому что они влияют на увеличение дохода в долгосрочной перспективе», — уверена Кравчек.

Топ-менеджер рекомендует заводить с руководителем разговор о повышении каждый год. Перед этим начинать лучше с непринужденного разговора о целях и ожиданиях. Таким образом, когда разговор коснется зарплаты, можно будет подчеркнуть свои достижения и ценность для компании.

Наконец, в основу любой переговорной стратегии должно ложиться финансовое планирование. Понимание своих целей и того, как они вписываются в общий жизненный план, может обеспечить более сильную позицию на переговорах. В частности, по словам Кравчек, расчет поможет определить минимальную зарплату, на которую готов согласиться сотрудник, и другие аспекты, такие как льготы, бонусы и график работы.

В последние годы повышение заработной платы стало редким явлением. По данным опроса ZipRecruiter, проведенного среди соискателей, после волны увольнений в период с 2021 по 2022 год только 27% сотрудников, не сменивших место работы, получили повышение зарплаты.