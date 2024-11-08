В последние годы повышение заработной платы стало редким явлением. По данным опроса ZipRecruiter, проведенного среди соискателей, после волны увольнений, которая пришлась на период с 2021 по 2022 год, только 27% сотрудников, не сменивших место работы, получили повышение зарплаты, сообщает CNBC.

Опрос показал, что даже после снижения инфляции до 2,4%, 65% американцев среднего класса испытывают финансовые трудности и не ожидают, что ситуация изменится до конца их жизни.

«Если вы надеетесь получить прибавку к зарплате на текущей позиции, важно помнить, что это приоритет только для вас, — говорит карьерный коуч и основательница компании C-Suite Coach Анджелина Даррисоу. — Поэтому вам придется поднять этот вопрос, чтобы руководитель понял, что для вас это важно».

По ее словам, человеку необходимо понять, что он считает своим успехом, для того, чтобы обосновать, почему именно он заслуживает больше. Даррисоу отмечает, что полезно вести учет своих достижений на работе. Это можно сделать в виде списка достижений или регулярно добавлять их в свое резюме. Это поможет наглядно продемонстрировать, в чем удалось превзойти ожидания руководства.

И, наконец, следует выбрать подходящее время для разговора о прибавке к зарплате. По словам консультанта по карьере Горика Нг, для этого нужно понять, куда движется компания. Худший момент для такого разговора — период, когда предприятие приостановило найм или проводит сокращение персонала.

Вместо этого, отмечает Даррисоу, время составления бюджета компании и когда она собираются принимать решения на следующий финансовый год, может стать подходящим моментом для того, чтобы поднять вопрос о повышении зарплаты.

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