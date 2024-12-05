Родители часто задаются вопросом, правильно ли они поступают по отношению к своим детям. Эксперт по воспитанию детей Марго Мачол Бисноу опросила сотни молодых предпринимателей и их родителей, чтобы узнать, как их воспитывали. Она рассказала CNBC, что большинство родителей проделали огромную работу, при этом многие признались, что если бы можно было вернуться в прошлое, они бы поступали иначе.

Они были слишком сосредоточены на оценках и достижениях

Многие будущие успешные предприниматели были отличниками и без проблем окончили лучшие университеты, но некоторые были несчастны. Другие бросили колледж или вообще не пошли в него. Образование — это важно, но оно должно соответствовать потребностям.

Оглядываясь назад, некоторые опрошенные понимают, что предпочли бы, чтобы их дети преуспевали, возможно, в нетипичной среде. Точно так же многие родители вспомнили, что заставляли своих детей меньше времени уделять любимому делу, а больше — учебе или занятиям, которые сделали бы их более привлекательными для лучших школ.

Теперь они понимают, что, когда их дети потратили 10 тыс. часов на приобретение навыков в любимом деле, даже если родители считали это пустой тратой времени, это оказалось более полезным, когда они начали свою карьеру.

Им казалось, что они слишком вовлечены в процесс

Родители хотят, чтобы дети были в безопасности. При этом слишком сильная опека может помешать им взлететь. Бисноу отмечает, что родители не хотели бы ограничивать свободу своих детей. Напротив, чаще они жалеют, что не давали ее.

Есть несколько терминов, обозначающих чересчур вовлеченных родителей: «родители-вертолеты», которые нависают над своими детьми и вмешиваются в их решения; «родители-снегоуборщики», которые убирают с пути препятствия и проблемы. Даже те, кто поступают так лишь иногда, жалеют об этом. Многие теперь понимают, что привитая детям стойкость — ключ к успеху.

Они не давали своим детям достаточно ответственности

Даже сама Бисноу, как и опрошенные ею родители, жалеет о том, что не поручала детям достаточно обязанностей. По словам эксперта, они должны были заправлять постель и поддерживать чистоту в своей комнате, но она никогда не просила их стирать, помогать ей в саду или готовить. Она занималась этим сама, потому что дети были очень заняты и ей не хотелось их перегружать.

«Сейчас они говорят мне, что жалеют, что не научились этим навыкам еще в школьные годы. Дополнительные обязанности не только помогают им стать ответственными, но и прививают полезные навыки, которые пригодятся, когда они станут самостоятельными», — говорит эксперт.

В вопросах риска они опирались на собственные страхи

Многие опрошенные родители отметили, что призывали детей быть осторожными. Они советовали им выбрать практичный путь, который «чаще всего срабатывает». В результате когда дети все же шли на большой риск, они гордились ими. Теперь они понимают, что инновации невозможны без риска. Это срабатывает только в том случае, если не боишься потерпеть неудачу. Но даже несмотря на сожаление, родители часто говорили своим детям, как они гордятся их усердной работой, независимо от результата.

«В конечном итоге я хочу напомнить всем нам: никто не идеален. Мы делаем все, что в наших силах, и пока наши дети знают, что мы их любим и стараемся изо всех сил, все будет хорошо», — заключила эксперт.

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