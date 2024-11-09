В какой-то момент у родителей возникает необходимость поговорить с ребенком о сложных вещах — предстоящем переезде, болезни или смерти близких. Терапевт и специалист по детской психологии Келси Мора утверждает, что такие беседы могут укрепить доверие, снизить страхи и способствовать установлению связи с детьми. Она назвала пять фраз, которые используют эмоционально устойчивые родители при обсуждении сложных тем с детьми.

1. «Мне нужно с тобой поговорить о чем-то важном»

Предупреждение детей о тяжелом разговоре поможет им подготовиться эмоционально. Они поймут, что этот разговор будет отличаться от привычного — тема может быть тревожной или серьезной, и требует особого внимания. Стоит начать с оценки того, что ребенку уже известно о данной теме, и выяснить, что требует разъяснения. Можно рассмотреть такие вопросы, как:

«Ты слышал о …?»

«Что ты знаешь о …?»

«Ты заметил …?»

«Кто-то говорит о …?»

2. «Я хочу, чтобы ты знал, что мы можем поговорить об этом»

Дети смотрят на взрослых, которым они доверяют, чтобы понять их мысли и чувства. Если они считают эту тему запретной, они не станут задавать свои вопросы, а начнут искать информацию в ненадежном или неточном источнике.

Главной целью является открытость к честному общению. Нужно быть последовательным, поддерживать их и поощрять, задавая вопросы в удобное для них время. В зависимости от возраста ребенка можно использовать такие ресурсы, как книги, игровые материалы и др. Это поможет следовать за интересами своего ребенка, видеть, о чем он хочет узнать больше, и учитывать его чувства и опасения.

3. «Проявление любых эмоций — это нормально»

Необходимо, чтобы дети понимали, что испытывать и переживать эмоции, как положительные, так и негативные — это совершенно нормально. В трудные моменты естественно чувствовать грусть, злость или тревогу. Родители могут служить хорошим примером для своих детей, показывая, как можно управлять сложными эмоциями.

Когда дети и подростки сталкиваются с неприятными эмоциями, их нервная система будет препятствовать ясному мышлению и нормальному поведению. Для это следует использовать такие стратегии, как глубокое дыхание и осознанность, для саморегуляции.

Маленьким детям можно практиковать дыхание животом, используя игрушки, например, вертушки или мыльные пузыри, или полагаться на их воображение, например, предложить представить, что они задувают свечи на праздничном торте.

Старших детей полезно обучить правильному глубокому дыханию. Метод «5-5-5» включает вдох на 5 сек, задержку дыхания на 5 сек. и выдох на 5 сек. Также важно регулярно обсуждать эмоции, устанавливать режим сна, создавать границы и выделять время для отдыха и восстановления.

4. «Мы можем выбрать …»

Когда ситуация непредсказуема и трудна, предложение детям выбора помогает им почувствовать контроль и вовлеченность. Можно сказать что-то вроде: «Эта ситуация неизменна, но мы можем принять решение о том, как реагировать или чем заняться».

«Нам нужно сейчас упаковать вещи, но мы можем выбрать, какую песню послушаем или какое шоу посмотрим во время сборов». Использование фраз «давай» и «мы» способствует ощущению единства и поддержки у детей.

5. «Мы справимся с этим»

Преодоление трудностей в семейном кругу может укрепить взаимоотношения. Дети должны осознавать, что они не одиноки и являются неотъемлемой частью своей семьи. Также дети должны понимать, кто еще входит в круг их поддержки. Таким образом, они смогут чувствовать постоянную теплоту и понимание в любой обстановке, будь то дом или школа.

Как дети, так и взрослые неизбежно сталкиваются с трудностями. Размеры и интенсивность этих проблем могут быть разными, но они обязательно будут происходить. Использование этих фраз во время трудных разговоров может помочь детям установить доверительные отношения с родителями, почувствовать себя частью семьи и более эффективно управлять своими эмоциями.

По данным недавнего исследования Американской психологической ассоциации, почти половина опрошенных родителей заявили, что большую часть времени испытывают непреодолимый стресс.