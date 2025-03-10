Ссоры неизбежны в любых отношениях. Два человека не могут постоянно смотреть на мир одинаково. Но как понять, что отношения имеют прочную основу, когда дело доходит до крайности? Психолог Марк Трэверс, изучающий отношения, пришел к выводу, что успешные связи часто обладают некоторыми ключевыми чертами.

Положительный ответ на все эти 4 вопроса, укажет на то, что отношения развиваются правильно.

1. «После расставания смогли бы вы остаться близкими друзьями»?

Здоровые отношения должны основываться на дружбе. Если рассматривать партнера как друга, возникает необходимость проводить время вместе, веселиться и получать поддержку. Пары, отвечающие положительно на этот вопрос, осознают, что для развития отношений важно больше, чем просто страсть и преданность. Исследования показывают, что любовь к партнеру как к личности делает связь менее уязвимой к разрыву.

С другой стороны, есть пары, находящиеся вместе, которые продолжают совместный путь из-за привычки, страха перед новым началом или ощущения, что уже вложено слишком много в отношения, чтобы их завершить. Именно это часто удерживает людей в несчастливых отношениях на протяжении многих лет.

2. «Комфортно ли вам быть рядом с партнером таким, какой вы есть на самом деле»?

Партнеры должны пробуждать друг в друге лучшие качества. Чувство безопасности, любви и вдохновения на развитие является важным фактором отношений. В противоположность этому, подавленность, опустошение и измотанность могут сигнализировать о проблемах в паре.

По-настоящему крепкие отношения часто отражают так называемый «эффект Микеланджело». Подобно тому как художник превращал необработанный камень в захватывающие дух скульптуры, здоровые партнеры «лепят» друг друга, формируя лучшие версии самих себя. Поддержка целей, радость за успехи и напоминание о ценности даже в трудные дни становится основой таких связей.

Нездоровые отношения могут оказывать противоположный эффект. Если рядом с партнером ощущается критика или неуверенность, стоит задуматься о причинах таких чувств. Эмоции, возникающие в отношениях, могут служить одним из главных индикаторов их здоровья.

3. «Остались бы вы в отношениях, зная, что партнер никогда не изменится»?

Никто не совершенен, и любовь — это не просто игнорирование недостатков. Ключевым моментом является понимание того, что эти недостатки не определяют человека и не имеют решающего значения для отношений. В здоровых отношениях пары не живут заблуждениями о том, как другой человек мог бы измениться; акцент делается на любви и принятии друг друга такими, какие есть.

Это вовсе не говорит о том, что следует мириться с токсичным поведением или явными проблемами в отношениях. Важно научиться ценить мелкие недостатки, которые придают индивидуальность партнеру, например, когда он время от времени оставляет свои вещи разбросанными или снова рассказывает ту же самую шутку.

Если есть уверенность, что выбранный партнер остается предпочтительным даже с его несовершенствами, это может говорить о крепких и долговечных отношениях.

4. «Кому в первую очередь вы сообщаете о хорошей новости»?

Одним из самых явных примеров крепких отношений является способность партнера не только поддерживать в сложные моменты, но и разделять радость от успехов. При получении хороших новостей возникает инстинктивное желание позвонить ему и поделиться радостью. Ожидание совместного празднования успехов становится особенно приятным.

Психологи называют этот процесс «капитализацией». Исследования показывают, что у пар, которые активно делятся положительными новостями друг с другом и радуются им вместе, обычно более крепкие и счастливые отношения. Это укрепляет чувство партнерства, а также создает убеждение в том, что радость одного партнера — это их общая радость.

Большинство пар думают, что хорошо знают друг друга. Но настоящая близость — это нечто большее, чем просто умение назвать любимую еду или телепередачу своего партнера. Доктор философии и психолог, специализирующийся на отношениях, Марк Трэверс обнаружил, что люди, находящиеся в самых счастливых и успешных отношениях, видят в своем партнере то, чего другие не могут или обычно не замечают.