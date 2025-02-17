Большинство пар думают, что хорошо знают друг друга. Но настоящая близость — это нечто большее, чем просто умение назвать любимую еду или телепередачу своего партнера. Доктор философии и психолог, специализирующийся на отношениях, Марк Трэверс обнаружил, что люди, находящиеся в самых счастливых и успешных отношениях, видят в своем партнере то, чего другие не могут или обычно не замечают.

По мнению эксперта, если люди могут ответить на пять предложенных ниже вопросов о своём партнёре, это значит, что в их отношениях присутствует «столь желанный» уровень взаимопонимания и эмоциональной связи.

1. «Какое взаимодействие может оказать на партнера неизгладимое влияние?»

У каждого бывают моменты, которые остаются на всю жизнь — что-то мимолетно сказанное с учителем в старшей школе, комплимент от незнакомца или незначительное отвержение, которое все еще ранит спустя годы. Такие события кажутся незначительными, но они могут сильно повлиять на то, как человек воспринимает себя. Однако подобные воспоминания редко становятся темой повседневных разговоров.

«Если вы знаете об одном из таких маленьких ключевых воспоминаний в жизни вашего партнера, это значит, что у вас были глубокие разговоры, которые раскрывали невидимые нити его личности», — утверждает Трэверс.

2. «К какому способу психологического спасения прибегает партнер, когда чувствует себя подавленным?»

Когда жизнь становится суматошной, у каждого есть свой собственный способ мысленно отключиться. Некоторые фантазируют о том, как уволятся с работы и переедут на далекий остров. Другие просматривают списки недвижимости в городах, в которые они никогда не переедут, или представляют себе альтернативные версии своей жизни.

«Это гораздо больше, чем просто странная привычка — это окно в то, как ваш партнер справляется со стрессом. Если вы знаете ответ, это значит, что вы понимаете его внутреннюю работу, и это редкий вид близости», — отмечает эксперт.

3. «Какой социальной ситуации он втайне боится, но никогда в этом не признается?»

У всех есть социальные сценарии, которые заставляют их чувствовать себя неловко. Возможно, партнер боится светских разговоров на вечеринках или ненавидит заказывать еду в ресторане в групповой обстановке.

По словам Трэверса, знание того, что заставляет вашего спутника чувствовать себя некомфортно, означает, что вы можете стать источником поддержки в ситуациях, в которых он в противном случае просто ухмыльнулся бы и вытерпел бы это. «Это признак того, что вы действительно настроены на тонкие изменения его настроения — то, что нетренированный глаз не заметит», — говорит он.

4. «Какую привычку партнер перенял от своих родителей и хотел бы от нее избавиться?»

«Нравится нам это или нет, мы наследуем определенные привычки от нашего воспитания — некоторые хорошие, некоторые плохие, — отмечает эксперт. — Например, возможно, вашему партнеру трудно принимать комплименты, потому что он не получил их в детстве».

По его словам, если человек знает, с какой привычкой борется его вторая половинка, это значит, что у них были доверительные разговоры о семейной динамике, которая сформировала человека таким, какой он есть сегодня. Это те детали, которые большинство людей не имеют возможности узнать или просто не хотят знать.

5. «В какой момент партнер по-настоящему гордится собой, но никогда не хвастается этим?»

Трэверс утверждает, что у каждого есть достижения, которыми человек втайне гордится, но воздерживается от того, чтобы объявить о них миру. «Возможно, ваш партнер когда-то помог незнакомому человеку, изменив его жизнь, или сам преодолел трудности, связанные со здоровьем, семьей или финансами, о которых никто не знает», — говорит он.

По его словам, если человек знает о какой-либо из «невоспетых» побед своего спутника, это значит, что их партнер чувствует себя достаточно безопасно, чтобы разделить с ним свои самые значимые моменты. «Такое доверие бесценно в отношениях.», — заключает Трэверс.

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