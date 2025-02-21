Когда в 2006 году Лорен Касл окончила Университет Южной Калифорнии, у нее не было определенной карьерной перспективы. Она получила диплом в области коммуникаций и знала, что ей нравятся здоровье, благополучие и бизнес, но понятия не имела, что будет делать со своей жизнью. Касл серьезно заболела и начала готовить для себя полезные десерты, позже это дело принесло ей доход. Она поделилась с CNBC историей своего успеха.

Через несколько месяцев после окончания учебы у нее диагностировали лимфому Ходжкина 2 стадии, — рак, поражающий иммунную систему. Ей пришлось пройти шесть месяцев химиотерапии. Впав в депрессию, она начала посещать психолога, который помог ей увидеть в этом моменте силу и возможность. По его словам, все еще были способы взять ситуацию под контроль.

Одним из них была ее диета — она могла быть уверена, что питается здоровой пищей даже после лечения. Касл начала посещать курсы по питанию и кулинарии, но быстро обнаружила, что ей не хватает десертов.

«Я большая сладкоежка», — говорит она. Касл не могла найти выпечку, приготовленную из более цельных продуктов, в которой не использовались бы такие ингредиенты, как белая мука, кукурузный сироп и искусственные химикаты. Поэтому она начала пробовать готовить более полезные десерты сама.

Женщина взяла типичный рецепт печенья с шоколадной крошкой и просто начала его понемногу подправлять. Она заменила белую муку на цельнозерновую, например, овсяную, а рафинированный коричневый сахар — на тростниковый сахар и патоку. В конечном итоге остановившись на рецепте, который был приготовлен из натуральных ингредиентов. По ее словам, это было лучшее печенье, которое она когда-либо пробовала.

Почти 20 лет спустя Касл стала основателем и генеральным директором компании Sweet Loren’s, которая продает веганское, безглютеновое и безаллергенное охлажденное тесто для печенья с различными вкусами, а также охлажденное слоеное тесто, пиццу и основу для пирогов. Продукция продается в 35 тыс. продуктовых магазинов по всей стране и, по оценкам, в 2024 году ее валовой доход от продаж составил $97 млн.

После завершения лечения в 2007 году ей пришлось остаться в Нью-Йорке на несколько лет, чтобы продолжать регулярные осмотры у врача. Касл пробовала работать в различных отраслях: связи с общественностью, финансах, пищевой промышленности. Ночью она возвращалась домой на кухню и продолжала печь, собирая целую папку с рецептами более здорового печенья.

«Я хотела создать овсяное печенье с клюквой, — говорит она. — Я хотела создать рецепт печенья-брауни с помадкой». К 2010 году, получив положительные отзывы от семьи и друзей, Касл начала расширять свое присутствие. Например, она приняла участие в конкурсе выпечки, где судья и признанный кондитер Джина ДеПальма похвалила ее.

В начале 2011 года она приняла участие в другом конкурсе, организованном местным дизайнерским агентством, заняла первое место и получила приз зрительских симпатий. В качестве награды агентство помогло ей разработать брендинг. Примерно в это же время подруга ее матери, специализирующаяся на брендинге, помогла Касл остановиться на названии Sweet Loren’s.

В 2010 году Касл начала посещать курс делового письма, на котором обучалась основам логистики открытия бизнеса, таким как стоимость аренды, необходимое количество сотрудников и важность местоположения. Она все еще продолжала регулярно печь дома и приносила на занятия дополнительное количество печенья.

Касл обнаружила, что ее однокурсница работает в в магазине, пополняя полки. Тогда она воспользовалась моментом и спросила, как вообще можно попасть туда. «Дай мне поговорить с моим боссом», — ответили ей. Позже Касл сообщили, что у нее встреча с главным закупщиком в магазине Whole Foods на Манхэттене.

Она с закупщиком рассматривали различные варианты продажи ее печенья, включая упакованное, смеси для выпечки и сырое тесто для печенья. Последний вариант показался им наиболее интересным. «Никто не создал бренд, который бы олицетворял натуральность в тесте для печенья», — скакал ей заказчик. И она поняла, что именно таким должен быть ее бизнес.

По ее словам, используя $25 тыс. из своих личных сбережений, она потратила семь месяцев на попытки найти фабрику, разработать упаковку и масштабировать рецепты. К январю 2011 года продукция Sweet Loren’s уже продавалась в Whole Foods.

Касл потребовалось несколько лет, чтобы усовершенствовать свой продукт, и она постепенно начала продавать его в большем количестве точек и нанимать персонал. Когда она начала расширяться в других крупных супермаркетах, она стала получать электронные письма от клиентов о своем тесте для печенья.

В 2018 году, благодаря запросам покупателей, вся продукция компании была переведена на веганскую и безаллергенную. Sweet Loren’s подняла цену на тесто для печенья на $1 за штуку, чтобы покрыть расходы. С этого момента компания стала прибыльной, заявляет Касл.

В этом году Sweet Loren’s, по прогнозам, принесет $120 млн продаж. Тем не менее, были трудности в развитии бизнеса. По словам Касл, начинать в одиночку было тяжело, также как и найти подходящего поставщика. Она перепробовала 5 разных фабрик за эти годы, чтобы понять, кому можно доверять, кто может всегда поставлять вовремя, у кого лучшее качество, кто может расти вместе с компанией.

Касл заявляет, что она рада тому, что может предложить услугу, которой ей самой не хватало после того, как ей поставили диагноз рака. «Я не чувствую, что мы продаем очередной продукт или печенье, — говорит она. — Я действительно чувствую, что мы создаем для людей образ жизни, который позволяет им чувствовать себя лучше всего, и это дает им возможность почувствовать себя услышанными в пищевой промышленности».

Предпринимателям, не имеющим личного состояния или поддержки со стороны инвесторов, часто приходится идти на крайние меры, чтобы удержать новое предприятие на плаву. Они тратят свои сбережения, отказываются от зарплаты или продают имущество. Кэтлин Смит открыла бренд натуральных продуктов Simple Mills на своей кухне в Атланте в 2012 году. Она рассказала, что именно помогло ей добиться успеха.