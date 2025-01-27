Центр корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» провели ежегодное исследование продуктовых компетенций в крупных корпорациях. В 2024 году в оценке приняли участие более 800 сотрудников из компаний в сферах промышленности, IT и банкинга. Это позволило получить объективный срез текущего уровня продуктовой экспертизы в разных сегментах рынка. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование продуктовых компетенций охватывает ключевые аспекты диагностики продуктовых специалистов, а также вызовы, с которыми сталкиваются команды, работающие над созданием и управлением продуктами.

Современные корпорации выводят новые решения на рынок с высокой скоростью.

Треть российских компаний еженедельно запускают новые продукты. 32% из них разрабатывают до 100 сервисов, а еще 60% — минимум 10 продуктов одновременно.

При этом 40% продуктов, выведенных на рынок, остаются невостребованными. А 70% проектов цифровой трансформации не имеют успеха у потребителей.

По мнению экспертов, низкая эффективность связана с отсутствием стандартизированных методологий, несогласованностью бизнес-стратегий и продуктовых портфелей, а также с дефицитом квалифицированных специалистов.

Исследователи выяснили, что на рынке происходит «вымывание» продуктовой экспертизы уровня senior. Это происходит по следующим причинам:

увеличивается количество продуктов, с которыми работают корпорации;

ужесточаются требования к продуктовым ролям;

отсутствуют системы преемственности и четкие стратегии карьерных переходов;

уменьшается количество возможностей для развития продуктовой экспертизы в малом бизнесе, стартапах и корпорациях.

Исследование показало, что сильнее всего продуктовым специалистам недостает компетенций в области discovery. По мнению специалистов, необходимо уделить внимание следующим задачам:

формулирование и тестирование гипотез;

запуск пилотов и тестов, проектирование MVP;

проведение качественных и количественных исследований;

выявление потребностией клиентов.

Директор Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» Анна Русакова отмечает, что этап discovery в проработке продукта — один из ключевых компонентов. Именно тогда проверяются гипотезы и формируется понимание, насколько продукт будет успешен на рынке.

При этом, по словам Русаковой, этапу discovery уделяют недостаточно внимания как сами продакт-менеджеры, так и компании в целом. Она подчеркивает, что изучение и проработка без необходимых компетенций может обернуться значительными убытками для компаний.

Исследование Центра позволяет корпорациям быстрее адаптироваться к вызовам, связанным с высокой конкуренцией и регулярными изменениями, а именно:

выявить дефицитные компетенции и скорректировать образовательные треки продуктовых команд;

выстроить унифицированные подходы к подбору, развитию и мотивации продуктовых специалистов;

снизить затраты на неуспешные продуктовые гипотезы и ускорить вывод новых решений на рынок.

Ежегодная диагностика продуктовых компетенций — это не только анализ текущего уровня владения экспертизой, но и возможность сравнения показателей с бенчмарками в различных рыночных сегментах и разработка объективных рекомендаций для бизнеса.

Ранее аналитики выяснили, что помогает предпринимателям и менеджерам высшего и среднего звена справляться с ростом нагрузки. В период увеличения деловой активности и объема коммуникаций на всех управленческих уровнях, растет число отраслевых и корпоративных конференций, повышается спрос по многим направлениям в B2C-сегменте.