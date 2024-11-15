В осенний период увеличивается деловая активность и объем коммуникации на всех управленческих уровнях, растет число отраслевых и корпоративных конференций, повышается спрос по многим направлениям в B2C-сегменте. Эксперты платформы Calltouch выяснили, что помогает предпринимателям и менеджерам высшего и среднего звена справляться с ростом нагрузки в наступившем бизнес-сезоне. Результатами они поделились с Inc.

Несмотря на значительное увеличение нагрузки, каждый третий опрошенный признался, что ничего не предпринимает в связи с этим. Еще 20,4% заявили, что работают интенсивнее, чем прежде.

17,2% российских предпринимателей занимаются оптимизацией процессов, а 16% готовятся морально. Около 15% респондентов привлекают к работе партнеров и подрядчиков, 9,6% сообщили, что стараются выполнять задачи заранее. Только 5% расширяют штат и нанимают дополнительных сотрудников на период пиковых нагрузок.

Исследователи сообщили, что 23,6% опрошенных считают высокий сезон отличным шансом увеличить доход, а 19,1% воспринимают его как профессиональный вызов. 13,4% респондентов сообщили, что настроены позитивно и легко справляются с интенсивным графиком.

При этом оптимистично настроены далеко не все. Для каждого пятого (21%) предпринимателя и менеджера осенний сезон ассоциируется со стрессом, а 14,6% хотели бы, чтобы этот период завершился как можно быстрее. Также 7% опрошенных каждый год переживают, что не выдержат высокий темп. Только 17,2% относятся к этому времени нейтрально.

Около трети представителей компаний сообщили, что с сентября по ноябрь не меняют темп работы. А более 20% отмечает, что задач становится значительно больше. Еще 12,1% говорят о небольшом, но все же ощутимом увеличении нагрузки.

При этом 9,6% респондентов отметили, что объем работы сокращается, в то время как 7,6% заявили, что работы становится меньше, но задачи при этом усложняются. Для некоторых отраслей бизнеса сезон не играет роли, а у 15,9% пик наступает в другое время.

Осенью почти все отделы и специалисты ощущают рост нагрузки, но есть специалисты, у которых объем задач возрастает особенно сильно. Интересно, что почти 40% опрошенных считают, что основной удар приходится на них лично, независимо от должности.

24,2% представителей бизнеса сообщили что рост объема работы приходится на исполнителей, 14% считают, что на руководителей. 12,7% уверены, что сложнее всего приходится специалистам логистики и финансовым отделам (12,1%). Меньше остальных, по мнению опрошенных, возрастает нагрузка на отделы маркетинга и продаж (8,3% и 4,5% соответственно).

Ранее сообщалось, что в этом году банки выдали бизнесу всего 205 льготных кредитов на расширение производственных площадей по программе промышленной ипотеки, что в четыре раза меньше, чем в 2023 году. Причинами стали ужесточение условий, уменьшение субсидирования кредитов со стороны государства и введение плавающей процентной ставки.