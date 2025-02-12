Маркетплейс цветов и подарков Flowwow и дейтинговый сервис Twinby провели исследование и выяснили, что большинство россиян не придают значения открыткам ко Дню святого Валентина, которые присылают им различные бренды. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

43% респондентов сообщили, что им безразличны подобные поздравительные акции от компаний. Еще 6% относятся к ним негативно, считая, что вокруг праздника слишком много шума. А каждый десятый считает, что валентинки от брендов — банальность.

В то же время цифровые валентинки от друзей или возлюбленных воспринимаются более позитивно. 39% респондентов активно их рассылают и считают забавными, а 17% признались, что они им нравятся больше привычных бумажных.

Опрос показал, что наиболее желанными знаками внимания в День всех влюбленных остаются личные жесты. Так, 32% россиян сообщили, что хотели бы получить на 14 февраля любое проявление заботы.

Для 24% предпочтительным оказалось приглашение провести время вместе. 13% опрошенных хотели бы небольшой подарок вместо валентинки, а 12% — что-нибудь, сделанное своими руками. При этом каждый десятый заявил, что предпочел бы вообще не получать подарки на День святого Валентина.

Директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин отметил, что чаще всего к 14 февраля россияне выбирают цветы. На букеты приходится более 70% заказов к празднику. Чаще всего покупают розы, пионы и ирисы. Следующие по популярности — бенто-торты и клубника в шоколаде.

Ранее эксперты рассказали о мошеннических схемах в канун Дня всех влюбленных и назвали 4 способа не стать жертвой обмана. В преддверии праздника увеличивается активность злоумышленников, нацеленных на кражу денежных средств или аккаунтов у доверчивых пользователей.