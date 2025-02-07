В преддверии Дня всех влюбленных увеличивается активность мошенников, нацеленных на кражу денежных средств или аккаунтов у доверчивых пользователей. Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско рассказал редакции «Инк.» о популярных схемах обмана.

В преддверии Дня Святого Валентина, который отмечается 14 февраля, учащаются случаи мошенничества. Один из известных вариантов обмана — «Fake Date» или фальшивое свидание.

Он заключается в том, что мошенники, выдающие себя за девушек, знакомятся с мужчинами в популярных приложениях или в социальных сетях. Для этого они используют чужие фотографии из доступных источников или создают их с помощью нейросетей.

Одним из основных признаков мошенничества являются просьбы перейти по определенной ссылке для совершения какого-то действия. Это может просьба забронировать или оплатить билеты на различные мероприятия, такие как спектакли, театры, стендап-шоу или кафе.

Мошенники говорят, что уже купили один билет и предлагают потенциальной жертве забронировать свободное место рядом. Зачастую, чтобы подтолкнуть к быстрой оплате, на таких сайтах специально указывается лишь одно свободное место.

Однако после перехода на фальшивую страницу и совершения оплаты, «девушка» исчезает и перестает отвечать, а деньги попадают в руки злоумышленников.

Также растет число фейковых сайтов маркетплейсов и популярных магазинов, на которых предлагают огромные скидки. Тоже самое происходит на поддельных страницах в социальных сетях или мессенджерах. Там по привлекательным ценам «продаются» различные подарки — от букета цветов до айфона.

Выраско отмечает, что схемы не меняются уже многие годы и продемонстрировали свою эффективность. Чтобы не попасться на уловки мошенников эксперты центра рекомендуют:

использовать для покупки билетов или подарков только официальные ресурсы;

не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары и услуги на непроверенных сайтах;

не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми;

использовать антивирусное ПО для дополнительной защиты.

Недавно правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем пользовались телефонные мошенники. Для этого из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.