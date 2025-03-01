В докладе Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест в 2025 году» говорится, что 41% работодателей планируют сократить штат в связи с внедрением искусственного интеллекта, сообщает CNBC. Это число еще выше в США, где данную стратегию планируют принять 48% респондентов.

Хотя эта статистика может вызывать беспокойство, она не обязательно означает надвигающийся кризис занятости, считает Тилл Леопольд, ведущий автор исследования и руководитель отдела труда, заработной платы и создания рабочих мест Всемирного экономического форума. «Мы не рассматриваем знаменитый сценарий “апокалипсиса рабочих мест”», — сказал он.

По его мнению, речь идет о повышении квалификации. В отчете «Будущее рабочих мест» говорится, что 77% работодателей стремятся повысить квалификацию своих нынешних сотрудников, чтобы они могли лучше работать с ИИ, а 47% — перевести сотрудников с сокращающихся должностей на другие роли в организации.

«Главный вывод заключается не в том, что у нас может не хватить рабочих мест, — говорит Леопольд. — Проблема в том, что рабочие места могут выглядеть совершенно иначе».

По его словам, наиболее вероятные рабочие места, которые могут быть затронуты, — это в основном рабочие места для белых воротничков, которые в значительной степени сосредоточены на вводе данных, такие как канцелярская и параюридическая работа, что, в значительной степени соответствует тому, что было обнаружено в предыдущих выпусках отчета.

В числе новых добавлений — профессии бухгалтера и графического дизайнера, поскольку новые генеративные модели ИИ расширили возможности и тех, и других.

«Будут ли через пять лет существовать профессии бухгалтера, графического дизайнера в том виде, в котором они существуют сегодня? Я думаю, что нам говорят совершенно определенно: “Нет”, — говорит Леопольд. — Появится новая разновидность работы, которая, по сути, является ее усовершенствованной версией».

Другие недавние отчеты подтверждают выводы Всемирного экономического форума. Опрос финансовых директоров, проведенный в июне 2024 года Университетом Дьюка и Федеральной резервной системой Атланты и Ричмонда, показал, что 37% респондентов использовали ИИ для выполнения задач, которые раньше выполняли сотрудники. Еще 54% планируют сделать это в течение следующего года, в том числе 76% крупных компаний.

Тем не менее, как и Леопольд, Джон Грэм, профессор финансов из Дьюка и научный руководитель исследования, по-прежнему уверен, что потери рабочих мест не будут значительными. «В краткосрочной перспективе это будет скорее затыкание дыр и, возможно, отказ от найма тех, кого они наняли бы в противном случае, но не увольнение», — сказал он.

Однако в другом исследовании, проведенном Bloomberg Intelligence говорится, что в ближайшие 5 лет банки могут сократить до 200 тыс. рабочих мест из-за искусственного интеллекта. Почти четверть респондентов указали на резкое сокращение — от 5% до 10% персонала.

Но, несмотря на результаты исследования, его автор Томаш Ноетцель согласился с мнением Леопольда и Грэма. «Любые рабочие места, связанные с рутинными, повторяющимися задачами, находятся в зоне риска. Но ИИ не устранит их полностью, а скорее приведет к трансформации рабочих мест», — заявил он.

Что касается будущего, то Леопольд считает, что большую роль будут играть «мягкие» навыки. «Нам нужны эти так называемые “человеческие навыки”, такие как креативность, сотрудничество, устойчивость, гибкость, — утверждает он. — Они становятся все более важными».

Ранее более 1 тыс. музыкантов, включая Энни Леннокс, Дэймона Албарна и Кейт Буш, выпустили «альбом тишины» в знак протеста против планируемых правительством Великобритании изменений в законе об авторском праве. Артисты заявили, что это позволит компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, обучать ИИ-модели с использованием произведений, защищенных авторским правом.