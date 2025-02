Более 1000 музыкантов, включая Энни Леннокс, Дэймона Албарна и Кейт Буш, выпустили «альбом тишины» в знак протеста против планируемых правительством Великобритании изменений в законе об авторском праве. Артисты заявили, что это позволит компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, обучать ИИ-модели с использованием произведений, защищенных авторским правом.

Артисты надеются, что альбом под названием «Is This What We Want?» привлечет внимание к потенциальным последствиям для музыкальной индустрии Великобритании. Вся прибыль от его продажи будет передана в благотворительную организацию Help Musicians.

«Неужели в музыке будущего наши голоса останутся неуслышанными?», — сказала Кейт Буш в своем заявлении. На альбоме, который также поддержали Билли Оушен, Эд О’Брайен из Radiohead и Дэн Смит из Bastille, а также The Clash, Mystery Jets и Jamiroquai, представлены записи из пустых студий и помещений для выступлений, демонстрирующие, как опасаются артисты, потенциальное влияние предлагаемых изменений в законе.

В треклисте пластинки сформулировано послание: «Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в интересах AI-компаний».

В настоящее время правительство проводит консультации по предложениям, которые позволят разработчикам ИИ использовать материалы, доступные онлайн, без соблюдения авторских прав, если они используют их для анализа текста или данных.

Предложения предоставят авторам произведений так называемую оговорку о правах — возможность отказаться. Однако каждый писатель или художник, скорее всего, не сможет уведомить тысячи различных поставщиков услуг искусственного интеллекта о том, что не согласен на то, чтобы его контент использовался таким образом.

«Существующий в Великобритании законодательный режим в области авторского права и ИИ сдерживает творческую индустрию, СМИ и сектор ИИ от реализации их полного потенциала — и так продолжаться не может», — заявил представитель Министерства науки, инноваций и технологий.

Имоджен Хип, Юсуф ака Кэт Стивенс и Риз Ахмед, а также Тори Амос и Ханс Циммер поддержали идею выпуска немого альбома. Композитор Макс Рихтер, еще один из музыкантов, участвовавших в создании альбома, отметил, что законопроект повлияет не только на музыкантов, но и на писателей, художников и многих других представителей индустрии.

Стоит отметить, что в 2023 году британская музыка принесла экономике страны рекордные 7,6 млрд фунтов стерлингов.

Один из создателей «альбома тишины» Эд Ньютон-Рекс заявил, что предложения не только «катастрофичны для музыкантов» в Великобритании, но и «совершенно излишни», поскольку страна может быть «лидером в области искусственного интеллекта, не бросая под откос нашу ведущую в мире творческую индустрию».

В январе этого года Пол Маккартни заявил, что предлагаемые изменения в законе об авторском праве легализуют «грабительские» технологии, которые лишат заработка музыкантов и художников.

В письме в The Times, опубликованном в понедельник, подписавшие его лица, включая Пола Маккартни, Ллойда Уэббера и Стивена Фрая, заявили, что изменения в законе позволят крупным технологическим компаниям наживаться на представителях креативного сектора. К ним присоединились Кейт Буш, Эд Ширан, Дуа Липа и Стинг, выступившие против планов по изменению законов об авторском праве.

Во вторник представители творческих отраслей Великобритании начали кампанию Make it Fair, которая включает в себя рекламу в национальных газетах, призывает людей писать членам парламента, чтобы возразить против планов правительства.

Ранее в Великобритании официально вступил в силу закон о безопасности в Интернете, который ужесточит контроль за незаконным контентом. Он обязывает таких технологических гигантов, как Google или TikTok, нести ответственность за материалы, загружаемые и распространяемые на их платформах, а в случае неисполнения требований предполагает крупные штрафы.