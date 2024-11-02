Стив Эдкок — финансовый эксперт, который ведет блог о том, как достичь финансовой независимости. Бывший разработчик программного обеспечения, он ушел с работы когда ему было 35 лет. Время от времени он пишет о деньгах для MarketWatch, Forbes и Business Insider, сообщает CNBC.

В 2016 году, когда Эдкоку было 35 лет, а его жене Кортни 32 года, они продали свой дом в Аризоне с 4 спальнями и 2 ванными, площадью 1,6 тыс. кв. футов, переехали вместе с двумя собаками в фургон Airstream площадью 200 кв. футов и обосновались в кемпинге KOA в Тусоне. Это стало первой из многих серьезных перемен в их жизни.

К 2017 году Эдкок накопил около $900 тыс. и уволился с нелюбимой работы, где занимался разработкой программного обеспечения. Кортни, которая работа в сфере ракетостроения, уволилась в том же году. В течение следующих трех лет они постоянно путешествовали по стране, снимали видео для YouTube и писали о своем опыте.

А в 42 года Эдкок стал миллионером. «Оглядываясь назад, могу сказать, что решение сократить расходы стало одной из ключевых причин, по которым мне удалось сколотить состояние», — делиться он.

Сложно было избавиться от большого количества вещей перед переездом в Airstream, признаются супруги. Стив и Кортни говорят, что были поражены тем, сколько хлама у них накопилось.

Некоторые вещи супруги передали друзьям и членам семьи. Они пожертвовали много вещей в благотворительный магазин «Гудвилл», а также устраивали гаражные распродажи в течение нескольких выходных. Очень помогло решение оцифровать тысячи фотографий на компакт-диски, вместо того чтобы хранить снимки.

«Мы обнаружили, что не скучаем по тому, от чего избавились, чтобы жить такой жизнью. Меньше вещей — больше свободы», — говорит Эдкок.

Скромная жизнь сделала домашние дела быстрыми и легкими. «За 5 минут можно было пропылесосить весь дом. Еще за 5 минут вытереть пыль. Наведение порядка занимало 2-3 минуты, — рассказали супруги. — Меньше чем за полчаса весь наш Airstream был таким же чистым, как в день покупки». По словам Эдкока, это было замечательное чувство.

Единственное неудобство заключалось в том, что в трейлере не было электричества, воды и канализации. Эдкок с супругой использовали солнечные батареи, установленные на крыше, чтобы зарядить аккумуляторы. При экономном использовании, 72 галлона пресной воды в Airstream хватало примерно на две недели. Также у них был генератор мощностью 2 тыс. Вт на случай, если понадобилась бы дополнительная энергия из-за облаков или деревьев, заслонивших от солнца панели.

«Нам искренне нравилось путешествовать и узнавать много нового о стране. Мы останавливались примерно в половине из 50 штатов, от Нью-Йорка до Калифорнии. — делится впечатлениями Эдкок. — Среди наших любимых моментов — стоянка прямо у воды на озере Пауэлл в Аризоне, кемпинг вдоль изрезанных гор у Алабамских холмов в Калифорнии и поездка по травянистым склонам в винодельческом регионе Нью-Йорка».

Однако, живя на природе, приходится сталкиваться и с проблемами, связанными с погодой. Эдкок рассказывает, как летом 2018 года останавливался в кемпинге в Ливенворте, штат Вашингтон. Там было настолько жарко, что электричество постоянно отключалось из-за того, что работали все кондиционеры.

Каждую неделю или две супругам приходилось собирать вещи и переезжать. Эта процедура включала в себя закрепление вещей внутри Airstream, например, туалетных принадлежностей на маленькой стойке в ванной, а также практически всего, что лежало снаружи и могло сдвинуться или сломаться во время движения.

За первый год путешествия супруги Эдкок потратили около $35 тыс. Сюда вошли все расходы, включая еду, бензин, страховку и плату за кемпинг. Большинство расходов значительно сократились после того, как они перебрались в трейлер. Исключение составили расходы на продукты, которые выросли примерно на 25%, потому что пара не всегда находилась в крупных городах, где много таких магазинов, как Costco или Safeway. Вместо этого им часто приходилось покупать продукты в более дорогих местных продуктовых лавках, расположенных в небольших населенных пунктах.

Расходы за месяц составляли около $3,5 тыс., и включали в себя:

Пропан — $40

Уход за домашними животными — $75

Медицинская страховка — $350

Техническое обслуживание автомобиля — $400

Развлечения — $1 тыс.

Продукты — $600

Плата за кемпинг — $500

Топливо — $500.

В лучших кемпингах, расположенных в престижных местах, цена за ночь достигала $100. Там парковки были ровными и ухоженными и был доступ к электричеству, воде и канализации. Но и кемпинг стоимостью $40 за ночь обошелся бы $560 за 14 дней.

Перебрать в фургон стало одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал. — Признается Эдкок. — Такая жизнь в течение трех лет позволила нам увеличивать капитал, несмотря на то, что мы не работали на полную ставку.

Супруги рассказали, что зарабатывали несколько сотен долларов в месяц на YouTube, снимая ролики о своей жизни. Эдкок вел блог о том, как уволился, который приносил около $1 тыс. в месяц. Позднее он его продал.

Супруги жили в основном на то, что зарабатывали. Они почти не трогали свои сбережения. Вместо этого они позволили своему капиталу продолжать расти в течение этих трех лет постоянных путешествий.

«Мы начинали с суммой около $900 тыс., а к концу путешествия наш капитал увеличился примерно на $150 тыс. Этот фундамент помог мне стать миллионером. И теперь мне не придется работать в офисе!» — говорит Эдкок.

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