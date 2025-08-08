Современные предприниматели активно осваивают цифровые рекламные инструменты, вкладывая значительные средства в продвижение своих товаров и услуг. Согласно исследованию «Авито Рекламы», в котором приняли участие более тысячи владельцев бизнеса, средний ежемесячный бюджет на маркетинг составляет 42 тыс. руб.

Freepik

Наиболее распространенными направлениями деятельности оказались сфера красоты и здоровья (11% респондентов), строительство и ремонт (8%), а также торговля одеждой и обувью (7%).

Географически деловая активность наиболее выражена в Уфе и Краснодаре (по 18% опрошенных), Ростове-на-Дону (17%) и Москве (15%). Что касается каналов продвижения, почти половина бизнесменов (47%) предпочитают сайты с объявлениями, тогда как 35% делают ставку на социальные сети, а 26% используют маркетплейсы.

Среди рекламных инструментов наибольшей популярностью пользуются мессенджеры (34%) и специализированные площадки с объявлениями (31%). При этом четверть опрошенных считают наиболее эффективным продвижение на маркетплейсах и классифайдах, а каждый пятый отмечает результативность рекламы в мессенджерах.

Финансовые вложения в маркетинг распределяются неравномерно: 44% предпринимателей ограничиваются суммой до 20 тыс. руб. в месяц, тогда как 20% готовы инвестировать до 50 тыс., а 12% — до 70 тыс. руб. Эти данные свидетельствуют о растущей важности цифровых каналов продвижения для современного российского бизнеса.