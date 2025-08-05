Объем обязательного сбора с доходов от интернет-рекламы по итогам второго квартала 2025 года может превысить 7 млрд руб., а за год — достичь 25 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки крупнейших участников рынка. Эксперты отмечают, что новый механизм расчета обязательных отчислений уже заработал и может привести к росту стоимости услуг продвижения в интернете.

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С апреля компании, работающие в сегменте интернет-рекламы, обязаны ежеквартально перечислять 3% от дохода, полученного от распространения рекламы. Эти выплаты осуществляют рекламораспространители, операторы рекламных систем, а также посредники и агенты, заключившие договор с рекламодателем.

Контролирует поступление сборов Роскомнадзор: во втором квартале в Едином реестре интернет-рекламы зарегистрировалось 667,6 тыс. участников, из которых 69,3 тыс. действительно получают доход, а количество плательщиков составило 55 тыс. компаний.

Группа компаний Starlink оценивает сумму сбора за второй квартал в 7,5 млрд руб., а суммарно за 2024 год — в пределах 25 млрд руб. В NMi Group согласны с этой оценкой, полагая, что итоговая годовая сумма составит 20–25 млрд руб. В то же время исследование МТС AdTech дает более консервативный прогноз: первый платёж за второй квартал может достигнуть 4 млрд руб., а общий годовой сбор — 10–12 млрд руб. Компании из отрасли отмечают рост административных и операционных расходов, а также необходимость тщательно отслеживать корректность данных, подаваемых в реестр.

Как подчеркнул генеральный директор NMi Digital Анна Планина, введённый сбор, вероятно, приведет к увеличению медиаинфляции: в первом полугодии прирост стоимости digital-рекламы уже достиг 10–15%. В 2025 году большинство площадок включит сбор в стоимость размещения, что приведет к подорожанию услуг для конечных рекламодателей.

В Роскомнадзоре отметили, что в случае ошибок при подаче сведений или неуплаты сбора компаниям грозит административная ответственность, а задолженность взыскивается в судебном порядке. Оценку итогов поступлений ведомство не раскрыло.

По мнению президента Ассоциации развития интерактивной рекламы Бориса Омельницкого, наибольшие риски несут рекламные агентства, которым придется оптимизировать процессы и обеспечивать контроль расчетов по всей цепочке оказания услуг. Операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов добавил, что значительная часть вопросов рынка связана с определением самой рекламы в новых правилах — уточняющие критерии появились лишь в конце июля.