Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания get experts узнали о планах работодателей и ожиданиях сотрудников по поводу корпоративных подарков на Новый год и выплаты премий. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек. Опрос показал, что дарить подарки планируют в 52% компаний. При этом 43% сотрудников отметили, что направят деньги на погашение кредита или ипотеки. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Согласно результатам, дарить подарки планируют в 52% компаний, причем в 22% случаев их получат только дети сотрудников. 11% работодателей отметили, что подарят своим сотрудникам брендированный мерч, подарочные карты или сертификаты — 10%. Еще 9% подготовят сладкие наборы.

Представители компаний, чьи сотрудники не получат новогодние подарки, в 13% случаев говорят, что у них нет такой традиции, а в 35% ссылаются на финансовые трудности.

Директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская заявила, что работодателям стоит помнить, что в условиях ограниченных ресурсов даже небольшие, но значимые жесты — будь то подарочные сертификаты, сладкие наборы или брендированный полезный мерч — способны укрепить связь между компанией и ее сотрудниками.

Она отмечает, что это особенно актуально в период, когда рынок труда диктует необходимость удерживать квалифицированных специалистов и формировать позитивный имидж работодателя. Ожидания сотрудников зачастую выше текущих возможностей компаний, но важно искать баланс.

Выплатить новогодние или годовые премии собираются 37% работодателей, 27% сделают это до праздников, и 10% — после них. Причем 67% тех, кто планирует платить премию, выдадут ее всем сотрудникам, 32% — только топ-менеджменту, 16% — руководителям подразделений.

Еще в 21% компаний премии заплатят выборочно в зависимости от итогов работы сотрудника за год.

Среди сотрудников ожидают премию только 36%. При этом 29% опрошенных надеются получить ее до новогодних каникул, а 7% — после.

На какие цели сотрудники планируют израсходовать свою премию:

60% — на отдых;

43% — на погашение кредита или ипотеки;

24% — на накопления;

7% — на инвестиции в акции или облигации;

5% — на крупную покупку (квартира или машина);

15% респондентов пока не решили как потратят премию.

О том, что у их сотрудников есть возможность уехать на «зимовку» в более теплые страны и работать оттуда удаленно, говорят в 9% компаний. Воспользоваться такой возможностью намерены 3% опрошенных профессионалов.

Первое место среди новогодних активностей, которые, по мнению работодателей, наиболее важны для поддержания лояльности сотрудников, заняла новогодняя или годовая премия. Ее упомянули 71% представителей бизнеса.

Второе место у новогодних корпоративов (21%), а на третьем — новогодние подарки (13%). 7% работодателей считают важными все три активности, а 14% говорят, что ни одна из них не имеет значения.

Генеральный директор рекрутинговой компании get experts Ольга Шамбер отметила, что наличие новогодних подарков и годовых премий положительно влияет на имидж компании на рынке труда. По ее мнению, это особенно актуально в настоящее время, когда рынок имеет выраженно кандидатский характер, то есть соискатели могут выбирать из нескольких предложений.

Она отметила, что при выборе компаний кандидаты ориентируются на самые разные факторы. Среди них и выплата премий в конце года или наличие новогодних подарков. Поэтому она рекомендует работодателям проанализировать свои возможности, прежде чем отказываться от этих мер ради экономии.

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