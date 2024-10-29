Аналитики выяснили, каким образом россияне помогают коллегам в решении профессиональных задач. Сервис «Работа.ру» провел исследование, в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса и более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

«Создание культуры взаимопомощи и открытости в команде является ключевым аспектом успешности команды и ее результатов и компании в целом. Когда сотрудники чувствуют поддержку и готовность коллег прийти на помощь, это не только улучшает моральный климат, но и способствует более эффективному решению задач», — отмечает Татьяна Мощагина, руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру».

Исследование показало, что 36% опрошенных россиян сами предложат помощь коллеге, у которого возникли трудности в работе. 33% участников исследования отмечают, что все зависит от конкретного человека. Еще 27% поддержат только в случае просьбы со стороны коллеги, а 3% — в случае приказа от руководства.

В ходе опроса 66% респондентов назвали обсуждение собственного опыта главным способом поддержки коллег. Они предпочтут рассказать о своих методах решения аналогичных задач или проблем. 60% респондентов предложат конкретную помощь, 34% обеспечат ресурсами для исполнения задачи. 33% — выслушают и поддержат коллегу.

Также для поддержки коллег 27% опрошенных готовы организовать совместную работу. Таким образом они не только помогут решить проблему, но и укрепят командный дух. 18% дадут обратную связь по задаче. 3% респондентов предпочтут выполнить всю работу за коллегу.

Опрос показал, что 59% участников исследования сами обращаются за помощью к коллегам по необходимости. 7% поступают так раз в неделю и чаще, 12% — несколько раз в месяц, 5% — несколько раз в квартал, 2% — несколько раз в полугодие, 5% — несколько раз в год.

Среди тех, кто просит коллектив о помощи в работе, 43% получают ее всегда. По мнению 31% респондентов, коллеги часто помогают им. 18% участников исследования утверждают, что получают помощь нерегулярно, 7% отметили, что такое случается очень редко, а 1% — никогда. Только 10% респондентов заявили, что никогда не обращаются за помощью к коллегам.

Команда сервиса поделилась методами, которые помогают им поддерживать культуру взаимопомощи.

Поощрение открытой коммуникации. Регулярные встречи, как индивидуальные, так и командные, помогут установить диалог и укрепить взаимопонимание.

Обучение и развитие командных навыков. Это способствует развитию культуры помощи.

Признание и вознаграждение за взаимопомощь. Таким образом создается стимул для других сотрудников проявлять инициативу в оказании помощи.

Ранее сообщалось, что ученые под руководством доцента Обернского университета Мён Ги Чона провели исследование, посвященное влиянию общения по рабочим вопросам в личное время. Они обнаружили тревожную связь между таким общением и повышенным выгоранием сотрудников. Ответы на электронные письма в нерабочее время были связаны со снижением производительности труда, плохими отзывами сотрудников о своих работодателях и другими негативными проявлениями.