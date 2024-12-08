Новое исследование показало, что почти половина всех видов кораллов, обитающих в теплых водах, находится под угрозой исчезновения из-за изменений климата. Обновленная оценка рисков, подготовленная Международным союзом охраны природы (МСОП), была представлена на климатическом саммите COP29 в Азербайджане.

Океаны поглотили около 90% избыточного тепла в атмосфере, вызванного выбросами углекислого газа и других парниковых газов. Повышение температуры в воде привело к массовым случаям обесцвечивания коралловых рифов по всему миру. Это угрожает важным морским экосистемам и благосостоянию людей, которые зависят от этих рифов.

В обновленной оценке Красного списка находящихся под угрозой исчезновения видов МСОП рассматривались рифообразующие кораллы, которые обитают в теплых мелководных водах тропических регионов.

Исследование показало, что 892 вида кораллов, формирующих рифы, теперь подлежат классификации как находящиеся под угрозой, что составляет 44% от общего числа. Это представляет собой значительное увеличение по сравнению с последней оценкой в 2008 году, когда под угрозой было около трети всех известных видов.

Организация продолжает анализировать риск исчезновения холодноводных кораллов, которые обитают на значительной глубине в темных водах океана, что затрудняет их изучение. МСОП призвал участников конференции COP29 срочно принимать меры для снижения выбросов парниковых газов, способствующих нагреванию планеты.

«Здоровые экосистемы, такие как коралловые рифы, жизненно важны для существования людей, так как они обеспечивают продовольствие, стабилизируют береговые линии и накапливают углерод, — заявила генеральный директор МСОП Гретел Агирр. — Изменение климата по-прежнему является главной угрозой для кораллов, формирующих рифы, и разрушает природные системы, от которых мы зависим».

Помимо глобального потепления, коралловые рифы под угрозой из-за загрязнения, болезней, нерационального рыболовства и сельскохозяйственных стоков. Большая часть кораллов, которые образуют рифы, располагается в Индо-Тихоокеанском регионе, например, в Великом барьерном рифе Австралии, который в этом году испытал одно из самых серьезных обесцвечиваний в своей истории.

Обновленная информация от МСОП сообщает, что почти треть видов кораллов в Атлантике, а именно 23 из 85 — находятся под критической угрозой исчезновения, что намного больше, чем предполагалось ранее.

В качестве примеров двух видов кораллов, находящихся под угрозой исчезновения в Карибском регионе, были приведены Staghorn and Elkhorn, которые сильно пострадали от повышения температуры воды, загрязнения и ураганов.

Дэвид Обура, специалист по кораллам из МСОП, предупредил: «Если не будут приняты важные решения со стороны тех, кто имеет власть изменить эту ситуацию, мы будем наблюдать за дальнейшей утратой рифов и прогрессирующим исчезновением коралловых видов в больших масштабах».

В этом году глобальное потепление может впервые превысить уровень доиндустриального периода на 1,5°C, побив рекорд прошлого года (0,60°C). Аномальная жара продолжает сохраняться даже после завершения периода Эль-Ниньо.