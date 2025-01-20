Аналитики кадрового агентства ГК Selecty и сервиса «Работа.ру» в 2024 году провели масштабное исследование «Исходный код идеальной работы IT-специалиста». В нем приняли участие почти 2 тыс. IT-специалистов, 93% из которых находятся на уровне «мидл» и выше. Результаты — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что за последние два года российские профессионалы из этой области изменили структуру рынка труда. Они чаще выбирают финтех, предпочитают технологические компании IT-подразделениям и меньше интересуются венчурными проектами.

Исследователи выявили три наиболее «горячих» направления, куда стремятся квалифицированные кадры. По данным экспертов IT-специалисты в этом году предпочитают работать в финтехе (44%), интернет-сервисах (31%) и в сфере телекоммуникации и связи (24%).

При этом отмечается, что на рынке все еще существует острая нехватка профессионалов из IT-сферы. В этой ситуации даже очень крупным работодателям приходится искать новые подходы и проявлять максимальную гибкость и индивидуальный подход.

Например, «Ростелеком» еще в прошлом году активно инвестировал в развитие собственных видеосервисов, облачных систем и даже в производство электроники, а в сегменте цифровых сервисов за год удалось увеличить выручку в 1,5 раза. Все это потребовало притока IT-специалистов, для чего понадобилось менять критерии подбора.

Сейчас компания создает стажерские программы и различные формы внутреннего обучения, позволяющие талантливым специалистам расти, а также менять карьерное направление в компании. Также, в некоторых случаях, «Ростелеком» снижает требования к соискателям, чтобы не упустить стоящие кадры.

Сотовый оператор Т2, консолидированный в «Ростелеком», сосредотачивается не только на внутренних процессах, но и на маркетинговых инструментах и внедрении ИИ, что также привлекает потенциальных сотрудников.

Банки также расширяют сферы интересов, инвестируя в связь, Hi-Tech и ИИ. Например, ПСБ прилагает значительные усилия для развития не только экосистемы, но и собственной финансовой платформы, основанной на отечественном ПО, и поэтому заинтересован в привлечении кадров в IT-подразделения. Банк также инвестирует во внутреннее обучение, что ценится соискателями.

Отток кандидатов с высокой квалификацией в более перспективные и взаимопроникающие финтех, телеком и онлайн-сервисы неизбежно вызвал переформатирование рынка в условиях острого дефицита кадров. Стартапы, образование и массмедиа не смогли конкурировать с гигантами, способными привлекать лучший персонал за счет собственных ресурсов.

Также аналитики отметили растущий интерес к сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Он связан с оживлением внутреннего туризма, уходом с рынка глобальных сервисов планирования путешествий и растущим спросом на реабилитационные и рекреационные услуги.

«Сейчас в отечественную рекреационную сферу и смежные с ней сегменты идут большие, в том числе и государственные, деньги, поэтому на настоящий момент это достаточно перспективная отрасль, особенно в регионах», — считает директор по персоналу ГК Selecty Дарья Кудрявцева.

Ранее эксперты МТС Web Services провели аналитическое исследование, посвященное российскому IT-рынку. Согласно его результатам, с 2019 по 2023 год он рос со среднегодовым темпом 19% и достиг 2,7 трлн руб. По итогам 2024 года объем IT-рынка увеличится до 3,3 трлн руб, а его доля в ВВП России составит 1,8%.