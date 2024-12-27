МТС Web Services провела аналитическое исследование, посвященное российскому IT-рынку. Согласно его результатам, с 2019 по 2023 год он рос со среднегодовым темпом 19% и достиг 2,7 трлн руб. По итогам 2024 года объем IT-рынка увеличится до 3,3 трлн руб, а его доля в ВВП России составит 1,8%. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Методология исследования основана на анализе выручки топ-1000 крупнейших IT-компаний России, что позволяет эффективно оценить размер и структуру рынка с точки зрения финансовой деятельности ведущих участников рынка.

По итогам 2024 года объем рынка вырастет на 22% и достигнет 3,3 трлн рублей. Крупнейшей вертикалью на IT-рынке является Software (программное обеспечение), в 2023 году ее доля составила 41%, а в 2024 году этот показатель вырастет до 44,3%.

Положительная динамика связана с сокращением доли вертикалей Hardware, которая, по прогнозам, сократится с 24,3% в 2023 году до 22,7% в 2024 году и IT-Services, где ожидается снижение c 34,7% в 2023 году до 33% в 2024 году.

При этом вертикаль Software демонстрирует колоссальный рост с 420 млрд руб. в 2019 году до 1,1 трлн руб. в 2023 году. В этом году ее объем составит 1,5 трлн руб.

Объем IT-Services в 2023 году составил 929,6 млрд руб. против 549,9 млрд руб. в 2019 году. В текущем году объем сегмента достигнет 1,1 трлн руб.

В 2019 году объем Hardware равнялся 380,2 млрд руб, а в 2023 году — 649,9 млрд руб. Ожидается, что в 2024 году этот показатель достигнет 743,5 млрд руб.

Доля IT-рынка в экономике России растет быстрее мировых темпов. По прогнозам, в 2024 году его доля в ВВП страны достигнет 1,8%, увеличившись на 0,27 процентных пункта. В глобальной экономике этот показатель вырастет на 0,13 процентных пункта — с 2,49% до 2,62%.

Доля российского IT-рынка в мировом также увеличивается. В 2024 году она составит 1,3%, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 1,2%, а в 2019 году — 1,1%.

Российский облачный рынок (сегменты IaaS / PaaS) с 2019 по 2023 год в среднем рос по 42% ежегодно. В 2019 году его объем составлял 31,4 млрд руб., а в 2023 году он увеличился до 127,3 млрд руб. В 2024 году его объем вырастет на 32% — до 168,1 млрд руб.

При этом на долю IaaS приходится 83% рынка, а на PaaS — 17%. Одним из главных трендов на российском облачном рынке является AI Cloud. К концу 2024 года этот сегмент будет составлять не менее 80 млрд руб. и с 2024 до 2028 года продолжит расти со среднегодовым темпом более 40%.

Рынок российской кибербезопасности увеличивается ежегодно на 30%. По итогам 2024 года объем рынка достигнет почти 600 млрд руб, считают эксперты. Причем в 2024 году 273,6 млрд руб. придется на вертикаль Software, 113,2 млрд руб. — на вертикаль Hardware, а 206,6 млрд руб. — на IT-Services.

В 2024 году более 25 тыс. разработчиков, аналитиков данных, специалистов по машинному обучению и ИИ стали выпускниками образовательных программ «Яндекса». Всего на образовательных программах «Яндекса» в 2024 году учились почти 60 тыс. будущих IT-специалистов.