Специалисты аналитического центра Bankiros.ru провели масштабное исследование, изучив статистику одобренных кредитных заявок с декабря 2024 по февраль 2025 года. Анализ позволил составить детальный портрет заемщика, который имеет наибольшие шансы получить положительное решение от банка. Результаты исследования показали интересные закономерности в кредитовании российских граждан.

Гендерные и возрастные особенности

Статистика наглядно демонстрирует гендерный дисбаланс в кредитовании. Мужчины традиционно получают одобрение чаще женщин — 53,37% против 46,63% соответственно. Если рассматривать возрастные категории, то самой успешной группой оказались заемщики в возрасте 40-50 лет — их заявки одобряются в 35,10% случаев. Чуть меньший, но все равно значительный процент одобрений приходится на граждан 30-40 лет (28,85%). Наименьшие шансы получить кредит у молодежи до 30 лет — всего 9,13% положительных решений.

Географическое распределение и антропонимика

Любопытные данные были получены при анализе имен заемщиков. Абсолютным лидером по количеству одобренных заявок стало имя Наталья (5,77%), следом идут Сергей (4,81%) и Ирина (3,85%). Однако если рассматривать не полные имена, а только их первые буквы, то явное преимущество получают заемщики, чьи имена начинаются на букву «А» — целых 17,79% одобрений.

Географический анализ показал, что наибольшее количество положительных кредитных решений приходится на жителей Московской области (6,25%), Республики Башкортостан (5,68%) и Ростовской области (4,55%). Эти регионы традиционно показывают высокую кредитную активность и надежность заемщиков.

Образовательный и профессиональный ценз

Исследование подтвердило важность образования для кредитных решений. Более половины (50,96%) одобренных заемщиков имеют диплом о высшем образовании. Среди работающих по найму (официально трудоустроенных) кредиты одобряют в подавляющем большинстве случаев — 92,79%. При этом предприниматели и индивидуальные предприниматели получают положительные решения значительно реже — всего в 2,40% случаев. Наименьшие шансы у пенсионеров — лишь 1,44% одобрений.

Финансовые показатели и кредитные продукты

Анализ доходов заемщиков выявил оптимальный диапазон для получения кредита. Наиболее часто одобряются заявки от граждан с ежемесячным доходом 50-100 тыс. руб. (43,75% случаев). Что касается кредитных карт, то банки охотнее всего соглашаются на продукты с лимитом 100-500 тыс. руб. (33,65% одобрений).

Семейный статус

Семейное положение также играет значительную роль в кредитных решениях. Состоящие в браке заемщики получают одобрение в 62,50% случаев, тогда как разведенные — лишь в 14,90%. Холостые и незамужние занимают промежуточное положение — 22,60%.

Выводы и рекомендации

Проведенное исследование позволяет сделать однозначный вывод: наибольшие шансы на одобрение кредита имеют мужчины в возрасте 40-60 лет, имеющие высшее образование, стабильный доход в диапазоне 50-100 тыс. руб. и официальное трудоустройство. При этом семейный статус и регион проживания также оказывают существенное влияние на кредитные решения.

Наименьшие шансы получить кредит у молодежи до 30 лет, пенсионеров и заемщиков с неоконченным высшим образованием. Эти данные могут быть полезны как самим потенциальным заемщикам для оценки своих шансов, так и кредитным организациям для совершенствования скоринговых моделей.