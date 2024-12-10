Эксперты компании Level Group выяснили предпочтения россиян в организации рабочего процесса и выборе офиса. Для этого был проведен опрос среди 1,2 тыс. респондентов. Результаты исследования компания предоставила редакции Inc.

Опрос показал, что гибридный формат работы является наиболее привлекательным для 42,4% россиян. Такой режим позволяет экономить время и деньги на поездки и питание, а также поддерживать баланс между работой и личной жизнью, сообщили респонденты.

При трудоустройстве, помимо уровня заработной платы и графика, важным фактором для 46,6% опрошенных является расположение офиса. Транспортную доступность назвали 31,7% респондентов, а наличие развитой инфраструктуры бизнес-центра — 33,7%.

На первом месте среди обязательных удобств — стабильный интернет и мобильная связь. Так считают 39,2% россиян.

Для 35% опрошенных важно разнообразие точек общественного питания, а еще для 33,2% — наличие открытых террас или благоустроенной территории, где можно было бы отвлечься от рабочих задач.

41,3% респондентов выразили желание видеть в офисе тихие зоны для сосредоточенной работы, а 20,8% — зеленые уголки. Среди прочих предпочтений — помещения для занятий спортом (24,4%) и удобные кофе-поинты (22,2%).

Относительно планировки офисного пространства, большинство (51,8%) отдает предпочтение кабинетной системе, отмечая важность тишины и возможности сосредоточиться на задачах.

При этом 48,2% респондентов выбирают опенспейсы благодаря атмосфере командного взаимодействия и возможности общения с коллегами.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова отмечает, что хотя сотрудники все чаще выбирают гибридный формат работы, запрос на качественные офисные пространства остается высоким.

При этом людям важны и удобное расположение, и развитая инфраструктура, и возможность трансформации пространства. Такие исследования помогают нам лучше понимать, как должен выглядеть современный офис, отвечающий потребностям всех сотрудников, считает Захарова.

Ранее исследователи узнали о планах работодателей и ожиданиях сотрудников по поводу корпоративных подарков на Новый год и выплаты премий. Опрос показал, что дарить подарки планируют в 52% компаний. При этом 43% сотрудников отметили, что направят деньги на погашение кредита или ипотеки.