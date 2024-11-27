Международная исследовательская компания GfK опубликовала рейтинг музыкальных сервисов в России. Компания регулярно проводит опросы среди россиян в возрасте от 16 до 55 лет, чтобы узнать, какие музыкальные стриминговые сервисы они предпочитают. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Исследование показало, что почти половина жителей пользуется подписками на музыкальные сервисы, и эта цифра с каждым годом растет. В третьем квартале 2022 года только 37% горожан были подписаны на такие сервисы.

Через год их количество выросло до 42%. В третьем квартале 2024 года уже 47% россиян пользуются музыкальными сервисами по подписке.

При этом 72% городского населения слушают музыку в интернете как минимум раз в неделю, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности пользователей в цифровую музыкальную среду. Особенно часто слушают музыку молодые люди от 16 до 24 лет.

По итогам третьего квартала 2024 года «Яндекс Музыка» стала лидером среди сервисов по общему числу подписчиков. Стриминговым сервисом пользуются 26% россиян в возрасте от 16 до 55 лет.

Доля горожан, оформивших подписку на «VK Музыку», составляет 14%. Третье и четвертое места занимают «МТС Музыка» и «Звук» с показателями в 4% и 3% соответственно.

При этом аудитория музыкальных сервисов различается: в «МТС Музыке» и «Звуке» большинство подписчиков — мужчины, а в «VK Музыке» — женщины. «Яндекс Музыка» демонстрирует равное распределение между мужчинами и женщинами — примерно по 50%.

Доля пользователей в возрасте 16–24 лет среди подписчиков «Яндекс Музыки» и «VK Музыки» почти одинакова — 18% и 20% соответственно. Наибольшая часть аудитории «VK Музыки» — люди в возрасте 25–34 лет (42%). У «Яндекс Музыки» эта возрастная категория составляет 33%, у «Звука» — 29%, а у «МТС Музыки» — 27%. Люди в возрасте от 35 до 55 лет составляют 49% аудитории Яндекс Музыки, 39% — «VK Музыки». У «МТС Музыки» и «Звука» — по 60%.

До этого GfK опубликовала результаты опроса о пользовании билетными онлайн-сервисами в России. GfK регулярно проводит опросы среди жителей в возрасте от 16 до 55 лет о том, какими сервисами они пользуются и билеты на какие мероприятия покупают.