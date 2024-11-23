Международная исследовательская организация GfK опубликовала результаты опроса о пользовании билетными онлайн-сервисами в России. GfK регулярно проводит опросы среди жителей в возрасте от 16 до 55 лет о том, какими сервисами они пользуются и билеты на какие мероприятия покупают.

Согласно данным опроса, с июля по сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, доля городских жителей, посещающих развлекательные мероприятия заметно возросла. Посещаемость театров увеличилась с 15% до 20%, классических мероприятий (опера, балет и др.) — с 11% до 15%, а концертов — с 17% до 21%. Также возросло количество кинопросмотров — с 41% до 45%, а спортивных соревнований — с 22% до 25%.

Наибольший рост наблюдается в популярности мюзиклов: сейчас их регулярно посещает 13%, что значительно выше показателя в 8% два года назад. В целом, общая доля людей, регулярно посещающих хотя бы одно из указанного ряда развлекательных мероприятий, увеличилась за два года с 50% до 53%.

Согласно данным исследования, горожане стали активно приобретать билеты на развлекательные мероприятия через онлайн-агрегаторы. За последние два года доля таких покупателей увеличилась с 11% до 19%. В общей сложности доля всех горожан, которые покупают билеты через интернет (как на сайтах мероприятий, так и на платформах-агрегаторах), возросла с 34% до 36%.

При этом рост числа россиян, предпочитающих приобретать билеты в театры, на концерты и спортивные события через онлайн-агрегаторы, был примерно одинаковым: с 4% до 7%. Вдвое увеличилась, доля тех, кто покупает билеты на мюзиклы через билетные онлайн-сервисы. Также почти в два раза возросло количество людей, покупающих билеты в кино через агрегаторы – с 6% до 11%. Наконец, количество покупателей билетов на классические мероприятия через онлайн-агрегаторы увеличилось с 3% до 5%.

Согласно данным опроса, самым популярным сервисом для покупки билетов на развлечения остается Яндекс Афиша. Так, в третьем квартале 2024 года этим сервисом пользовались (изучали расписание на сайте или в приложении и покупали билеты) 25% жителей городов. Второй по популярности сервис – «Афиша» (Afisha.ru, 15%), третья строчка по этому показателю у Kassir.ru (13%), четвертая – у сервиса «Т-Банк Афиша» (8%), пятая – у Kassy.ru (5%).

Больше всего покупают билеты на мероприятия или в кино тоже на Яндекс Афише – среди жителей городов таких 15%. Следом идут «Афиша» (9%), Kassir.Ru (8%), «Т-Банк Афиша» (5%) и Kassy.Ru (3%).

Аналитики «Авито Работы» поделились с Inc. итогами осени 2024 года. По их данным, зарплатные предложения для соискателей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9% и составили 74 690 руб. в месяц при условии полной занятости.