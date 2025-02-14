Онлайн-кампус НИУ ВШЭ опросил более 1,2 тыс. россиян из разных мегаполисов и выяснил, что 47% планируют изменить свою жизнь в 2025 году. При этом 42% ей уже довольны, а еще 11% только начинают задумываться об этом. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Респонденты, которые планируют изменения, сообщили, что хотели бы в этом году больше времени уделять саморазвитию (40%), улучшить свое финансовое положение (28%), начать заниматься спортом (23%) или научиться чему-то новому (22%), сменить или освоить профессию (22%), а также найти новое хобби (19%).

35% опрошенных отметили, что к изменениям их подтолкнули примеры друзей и коллег, 24% хотят перемен из-за личных амбиций, а 20% дали себе новогоднее обещание. Также 44% отметили, что наступление нового года сильно мотивирует их начать учебу. А 72% уже внесли обучение в план на год или пообещали это сделать.

Наиболее интересными вариантами для всех респондентов, которые только планируют начать учиться (32%), являются курсы для освоения новой профессии (50%), второе высшее образование (24%), а также курсы повышения квалификации (23%).

Для обучения 42% опрошенных предпочли бы асинхронный онлайн-формат, когда учебные материалы доступны в любое время, без привязки к расписанию, а 22% — синхронный, с занятиями в режиме реального времени. Самым непопулярным стала гибридная форма обучения, ее выбрали лишь 4%.

Также респонденты рассказали о критериях, по которым они будут выбирать образовательный продукт. Самыми значимыми параметрами стали стоимость (46%), наличие государственных сертификатов или дипломов (35%), известность организации и продукта (35%), а также компетенции преподавателей (19%).

Эти респонденты намерены учится, чтобы сменить сферу деятельности (43%), обеспечить личностный рост (33%), получить повышение (19%), либо повысить свой статус с помощью высшего образования и магистратуры (17%).

Из тех, кто собирается продолжать уже начатое обучение (18%), 63% сделают это в гибридном формате, а в офлайн и онлайн будут заниматься 19% и 18% опрошенных, соответственно.

При этом большинство (72%) из них вернутся к учебе в магистратуре, а 19% — на курсы. Сильнее всего их мотивируют желание саморазвития (74%), возможность повышения статуса за счет получения магистерского образования (71%), а также влияние социальных сетей (18%) и желание постоянно узнавать что-то новое (16%).

Также респонденты рассказали о том, какие направления для обучения они считают наиболее перспективными в 2025 году. В топ вошли:

искусственный интеллект (30%);

информационные технологии (22%);

цифровая урбанистика (20%);

психология, психоанализ и социология (16%);

маркетинг и реклама (15%);

наука о данных (14%);

инвестиции и финансы (13%);

интерактивные медиа и цифровые индустрии (13%).

Директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова отметила, что популярность этих направлений подтверждают и данные приемной кампании онлайн-кампуса за 2024 год. Так, магистерская программа по ИИ стала самой популярной среди абитуриентов, на нее было зачислено рекордное количество студентов — 304 человека, что на 83% больше набора 2023 года.

Также в топ вошли программы по направлениям инвестиций на финансовых рынках, кибербезопасности, маркетинг-менеджмента, аналитики больших данных, управления цифровым продуктом, психоанализа. На них было зачислено более 100 студентов.

Ранее Юлия Ремезова из НИУ ВШЭ, на основе прошлогодних результатов, уже рассказывала о тенденциях на 2025 год и за какими навыками будущее. Так, в 2024 году продолжился тренд на такие направления как IT, аналитика и управление.