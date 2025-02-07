Рынок труда диктует определенные тенденции, которые влияют на выбор абитуриентами программ для обучения. Так, в 2024 году продолжился тренд на такие направления как IT, аналитика и управление. Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ с опытом работы более 15 лет в управленческом консалтинге и финансовом секторе, на основе прошлогодних результатов рассказала редакции «Инк.» тенденции на 2025 год.

Она заявляет, что в 2024 году наибольший запрос среди студентов онлайн-кампуса НИУ ВШЭ они получили по программам из областей «Компьютерных наук» и «Менеджмента» — их выбрали более 1,8 тыс. студентов. Также высокий спрос оказался на экономику и финансы — 13% от общего числа зачисленных.

Под руководством Юлии, которая имеет экспертизу в области стратегического управления и корпоративного развития, количество онлайн-программ увеличилось с 11 до 38. Также вырос набор онлайн-студентов: с 783 в 2021 году до 2813 в 2024 году. Всего в 2024-2025 учебном году в онлайн-кампусе обучается более 4,7 тыс. студентов.

Среди конкретных образовательных программ самый высокий спрос пришелся на онлайн-магистратуру по искусственному интеллекту, отмечает Ремезова. Число зачисленных первокурсников увеличилось на 83% в сравнении с 2023 годом и составило более 300 человек.

Также в топ-программ вошли:

«Управление цифровым продуктом»;

«Аналитика больших данных»;

«Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование»;

«Инвестиции на финансовых рынках»;

«Кибербезопасность».

На каждую из них было зачислено более 100 человек. Существенный прирост студентов продемонстрировали «Управление стратегическими коммуникациями» (+64%), «Управление организациями и проектами» (+63%) и «Маркетинг-менеджмент» (+48%).

Ремезова также отметила, что обучение реализуются на платной основе. По ее словам, это демонстрирует высокую мотивацию к поступлению и дальнейшему обучению, а также необходимость в знаниях по этим направлениям для реализации себя в качестве специалиста.

Кроме того, по данным внутреннего исследования онлайн-магистров, выяснилось, что многие выбирают образовательные программы для развития в текущей сфере деятельности и освоения новой актуальной для рынка профессии.

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