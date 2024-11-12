По данным консалтинговой компании Nikoliers, с 2010 года по настоящее время в Москве уже возведено или находится в стадии строительства более 3,2 тыс. корпусов в 1,2 тыс. проектах общей площадью более 49 млн кв. м. Из них 241 жилой комплекс (или 551 корпус) — это здания высотой более 30 этажей, что составляет 19% от общего количества проектов. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Наибольшее количество высотных жилых домов находится на территории делового центра «Москва-Сити». Самый высокий реализованный проект — «Башня Федерация» от застройщика «Аеон Девелопмент», состоящий из двух зданий: «Восток» (374 м, 95 этажей) и «Запад» (243 м, 63 этажа). На 87-м этаже «Востока» находится смотровая площадка Panorama 360, которая является самой высокой в Европе.

Среди уже построенных в Москве жилых комплексов каждый 10-й дом превышает 30-этажей. Суммарно такие проекты составляют 240 корпусов в 92 жилых комплексах общим объемом более 7 млн кв. м. На общую запроектированную площадь высотных зданий приходится всего 21% от всего объема рынка жилой недвижимости столицы.

Каждый третий строящийся дом со сроком ввода в эксплуатацию до третьего квартала 2028 года имеет более 30 этажей. По итогам 3 квартала 2024 года насчитывается 311 корпус в 149 проектах в стадии возведения общей площадью более 7,3 млн кв. м. Таким образом, в общей сложности на высотные здания приходится уже 47% всех жилых площадей Москвы на этапе возведения.

Лидерами по объему строящегося высотного жилья стали ПИК (34 проекта площадью 1,5 млн кв. м), MR Group (19 проектов, 1 млн кв. м) и ФСК (10 проектов, 0,5 млн кв. м).

Самым высоким проектом в стадии строительства в Москве является ЖК Dom Dau (85 этажей) от ГК «Сумма элементов».

Самым «высотным» девелопером столицы по числу проектов стала компания MR Group, которая возводит 8 жилых комплексов высотой 53-61 этажей. На втором месте находится Level Group с тремя проектами с диапазоном этажности 54-69. Третье место у ЛСР — компания строит два жилых комплекса, высотой 52 и 60 этажей.

Благодаря достижениям технологического прогресса, таким как высокое качество железобетона и композитных материалов, интеллектуальным системам управления и подъема на высоту, а также энергосберегающим фасадам девелоперы могут решать более сложные инженерные задачи и строить высотные жилые дома.

«Одна из важных причин развития многоэтажного строительства — экономическая, — считает Анна Мурмуридис, директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers. — Город уплотняется, так как дефицит земельных участков в столице существует уже давно. Власти Москвы внимательно относятся к архитектурным решениям проектов и следят, чтобы они были гармонично вписаны в существующий архитектурный ландшафт города».

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года площадь застройки по проектам комплексного развития территорий увеличилась в 2,7 раза, достигнув 4,4 млн кв. м на 1 октября 2024 года. Это составляет около 4% от общего объема жилищного строительства в России. Несмотря на существенный прирост показателей, доля КРТ пока лишь 4% от всего возводимого в России жилья.