С начала 2023 года площадь застройки по проектам комплексного развития территорий увеличилась в 2,7 раза, достигнув 4,4 млн кв. м на 1 октября 2024 года. Это составляет около 4% от общего объема жилищного строительства в России. Такие данные приводит аналитический центр «Дом.рф», впервые оценив масштабы строительства жилья по механизму КРТ. Несмотря на существенный прирост показателей, доля КРТ пока лишь 4% от всего возводимого в России жилья.

Федеральная программа комплексного развития территорий регламентируется принятым в 2020 году федеральном законом № 494. Основными задачами программы являются развитие поселений и городов, повышение качества и комфорта городской среды и улучшение их внешнего облика, развитие всей необходимой инфраструктуры и благоустройство территорий. КРТ осуществляется за счет средств участвующих в ней застройщиков, а также за счет средств федерального и регионального бюджетов.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, с запуском КРТ в конце 2020 года принципиально изменился подход к использованию неэффективных городских территорий, включая бывшие промзоны. В отдельных регионах, таких как Республика Адыгея, Московская и Пензенская области, доля КРТ в жилищном строительстве уже превышает 20%.

Сообщается, что к концу III квартала 2024 года проекты КРТ реализуются в 40 регионах России. Значительный рост их числа отмечается с начала 2023 года, когда реализация проходила только в 12 регионах. Аналитики уточняют, что большую часть проектов, 82%, или 3,6 млн кв. м, инициируют собственники земельных участков, но и активность органов местной власти быстро растет. Если еще в начале 2023 года по их инициативе запускались 2% от всех проектов КРТ, то теперь этот показатель составляет 18%.

Количество застройщиков, реализующих проекты КРТ, увеличилось до 87, что в 3,3 раза больше по сравнению с началом 2023 года. При этом 54% строящихся проектов КРТ приходится на топ-10 девелоперов. Из крупных застройщиков наибольшую часть таких проектов реализуют ФСК (30% в портфеле строящегося жилья), «Инград» (43%) и «Гранель» (34%).

Ранее сообщалось о проведенном в сентябре онлайн-опросе среди региональных застройщиков, с целью выяснить, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед отраслью. Результаты показали, что это увеличение себестоимости строительства: в сентябре проблему ставили в приоритет 69,9% опрошенных. Также значительно усилилась тревога за макроэкономическую нестабильность и долгосрочное планирование.