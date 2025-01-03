В гончарной мастерской Джоно Пандольфи в Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, он и его команда из 30 человек выгружают из 13 печей более тысячи изделий и отправляют тарелки, миски и кружки в рестораны по всему миру. Текстурную посуду его бренда можно увидеть в сотнях ресторанов и даже в сериале «Медведь».

По словам Пандольфи, такие масштабные коллаборации сделали компанию Jono Pandolfi Designs прибыльной еще в 2012 году, но когда в связи с пандемией рестораны были закрыты, она расширила свои предложения, ориентированные на потребителя.

Теперь на прямые продажи приходится почти половина выручки. В конце декабря ожидалось, что в 2024 году она достигнет более $6,6 млн.

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что керамисту или тому, кто изучал гончарное исскусство, довольно сложно построить бизнес, приносящий более $6 млн в год, — говорит 48-летний Пандольфи. — Я чувствую, что воплотил в жизнь мечту любого художника».

Теперь клиенты могут напрямую покупать изделия Пандольфи. Например, сервизы из четырех частей, стоимость которых на сайте компании начинается от $172.

Или можно приобрести восьмидюймовую чашу для пасты за $51. На ее изготовление уходит глины примерно на $1, но гораздо больше — на оплату труда, говорит Пандольфи, который отказался сообщить общую прибыль компании.

Хотя зарплата работников остается самой значительной статьей расходов, обжиг и глазурование изделий также требуют финансовых вложений.

Как только студия начала работать с такими известными клиентами, как Anthropologie и Crate & Barrel, ей потребовалось больше печей для обжига, чтобы удовлетворить спрос. По словам Пандольфи, начиная с 2016 года, компания взяла три кредита, каждый на сумму от $100 тыс. до $200 тыс.

«На самом деле печи окупают сами себя, — добавляет Пандольфи. — Мы построили этот бизнес исключительно на собственном денежном потоке». Например, большая газовая печь может обжигать около 500 обеденных тарелок за ночь, что дает около $18 тыс. потенциального дохода.

Тем не менее на увеличение производственных мощностей ушли десятилетия. Пандольфи открыл компанию в 2004 году, чтобы получить дополнительный заработок и в качестве творческого занятия.

При этом он продолжал преподавать гончарное дело и работать на крупных предприятиях. Когда шесть лет спустя он потерял работу на производстве, он воспринял это как знак развивать свою компанию, работая полный рабочий день, около 60 часов в неделю.

По словам Пандольфи, переломный момент для его компании наступил в 2012 году, когда в Нью-Йорке открылся отель NoMad Hotel, который заказал более 6 тыс. изделий на сумму $100 тыс. Именно тогда он нанял своего первого штатного сотрудника и начал закупать больше оборудования.

По его словам, главной целью остается медленное развитие бизнеса, постепенный рост производства, объема выпускаемой продукции и прибыли. Ставка на прямые продажи потребителю, судя по всему, способствует этому.

В 2023 году Jono Pandolfi Designs принесла почти $5,2 млн, а с 2020 года ее выручка выросла более чем в три раза.

Ранее создатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос поделился стратегией, которая поможет любому человеку продвинуться вперед. По его словам, чтобы удерживать компанию стоимостью $2,32 трлн на верном пути, необходимо помнить всего лишь о трех моментах.