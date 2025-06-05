Редакция «Финансов Mail» провела масштабный опрос среди 30 тыс. россиян, чтобы выяснить, какие доходы они считают достойными в современных экономических условиях. Результаты исследования показали интересные тенденции в финансовых ожиданиях населения.

Фото: politika09.com

Согласно данным исследования, минимальной достойной зарплатой большинство россиян (34,6%) назвали сумму в 200 тыс. руб. в месяц. Более амбициозные запросы демонстрируют 25% респондентов, считающих достойным доход до 500 тыс. руб., и 12,5% опрошенных, ориентирующихся на суммы свыше полумиллиона.

При этом доходы ниже 100 тыс. руб. удовлетворяют всего 11% участников опроса, а суммы менее 70 тыс. руб. считают приемлемыми лишь 2% россиян — такие цифры уже практически выпадают из понятия «достойная зарплата».

Для 56,3% респондентов зарплата становится приемлемой когда позволяет не только покрывать текущие расходы, но и делать накопления. Каждый пятый (22,6%) считает важным отсутствие кредитов и долгов, а 10% связывают достойный доход с базовыми потребностями — питанием, одеждой и коммунальными платежами.

Около половины опрошенных (48%) оценивают свои текущие доходы как низкие по сравнению с квалификацией. Еще 20% считают свою зарплату адекватной, а 12,5% признают, что зарабатывают выше среднего, но за счет повышенной нагрузки. Почти 9% респондентов временно не работают или находятся на пенсии.

Каждый четвертый участник опроса пессимистично оценивает перспективы роста заработка в своей ситуации. Однако многие готовы к активным действиям: 20% рассматривают поиск новой работы, 14,5% — открытие бизнеса или переход на фриланс, 12% планируют повышать квалификацию, а 7% — монетизировать хобби.

Наиболее перспективными способами увеличения доходов россияне считают карьерный рост в крупной компании (27,7%) и самозанятость (16,5%). Готовность к радикальным изменениям ради высокой зарплаты выразили 13,5% респондентов, еще 35% согласны на такие шаги при условии минимизации рисков. Остальные либо не готовы рисковать, либо уже имели негативный опыт подобных перемен.