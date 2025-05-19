Средняя зарплата в России в первом квартале 2025 года выросла на 15,5%, до 91 тыс. руб., а медианная — до 66,7 тыс. руб. (+17,2%), показало исследование «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру». Быстрее всего растут доходы молодых специалистов до 24 лет. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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При сохранении тренда средний показатель может достичь 100 тыс. руб. к концу года, отмечают аналитики. В 13 регионах доходы выросли более чем на 19%, с лидерством Удмуртии (+21,7%), Тульской (+20,1%) и Свердловской (+20%) областей.

Самый высокий рост зарплат зафиксирован у специалистов до 24 лет — на 16,7%, до 72,5 тыс. руб. При этом наибольшие средние доходы у работников 35–44 лет (101,4 тыс.) и 25–34 лет (98,7 тыс.).

По данным сервиса «Работа.ру», среднее зарплатное предложение на рынке труда в первом квартале 2025 года составило 97,5 тыс. руб. (+13%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост обнаружен в финансах и страховании (+19%), производстве (+18,8%) и ИТ (+18,6%). Одной из причин таких показателей назван продолжающийся кадровый голод.

При этом в строительстве и недвижимости по-прежнему предлагают самые высокие зарплаты — 137,3 тыс. руб. в месяц, за ними следуют транспорт и логистика (125,9 тыс.) и производство (107,4 тыс.).

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Ранее совместный анализ НИУ ВШЭ и «СберИндекс» показал, что торговля, развлечения и общественное питание занимают лидирующие позиции по доходам в сфере малого и среднего предпринимательства.