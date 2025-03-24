Писательница любовных романов Жасмин Гиллори всегда хотела стать юристом. Окончив колледж по специальности «история», она поступила в Стэнфордскую юридическую школу и в конечном итоге работала в сфере права ценных бумаг и интеллектуальной собственности. Но когда ей исполнилось 30 она поняла, что ей нужен творческий выход. Писательница поделилась с CNBC историей своего успеха.

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«Я всегда была человеком, который любил читать книги и любил художественную литературу, — говорит она. — Поэтому я решила попробовать написать роман и поняла, что мне это нравится».

Гиллори пыталась опубликовать свою первую книгу, но не смогла найти агента, который взял бы ее. Однако ее вторая книга, The Wedding Date, была опубликована в 2018 году. Flirting Lessons, которая выйдет 8 апреля, станет ее девятой опубликованной работой. При этом четыре ее книги стали бестселлерами New York Times. Писательница уволилась с работы юриста в январе 2019 года, чтобы полностью посвятить себя писательству.

Гиллори рассказывает, что желание писать пришло к ней постепенно, и она долго работала над этим. «Я знала, что это не было хорошо с самого начала. Я думаю, что самым большим шагом было доверие к себе, когда я читала и сравнивала свою работу с другими книгами, и чувствовала, что это достаточно хорошо», — поделилась она.

По ее словам, всегда наступает момент, когда она говорит себе: «Ладно, мне действительно нравится эта книга». К жанру любовного романа она пришла после того, как пережила довольно сложный период в своей жизни и читала много книг.

«Я обнаружила, что любовные романы действительно хороши в трудные времена, потому что неважно, что произойдет в этой книге, это будет счастливый конец. И это было то, что мне действительно было нужно, — объясняет Гиллори. — Я подумала, что это, кажется, было бы забавно написать».

Она написала свои первые три уже опубликованные книги, пока работала юристом на полную ставку. После первых двух контрактов писательница получила предложение о другой сделке, которая была значительно больше, чем первые две. Именно тогда, по ее словам, она поняла, что может позволить себе перестать работать полный рабочий день.

«Я, как и многие юристы, в душе консерватор. Поэтому я никогда не уверена, что это навсегда. Но, по крайней мере, сейчас я могу позволить себе продолжать это делать», — добавила Гиллори.

Однако она не чувствует, что добилась успеха. По ее словам, нахождение ее книг в списке бестселлеров New York «это, безусловно, достижения, которым она рада и которыми гордится». Писательница также заявляет, что одна из проблем этой карьеры, как и любой другой, заключается в том, что люди постоянно повышают для себя планку.

Ей бы хотелось, чтобы людили знали о профессии писателя, знали насколько карьера может быть взлетной и наоборот. «Каждый год мой налоговый инспектор говорит: “О, это был отличный год для тебя” или “О, это был плохой год для тебя”. И я думаю, это просто потому, что в карьере есть взлеты и падения. Бывают годы, когда кажется, что все идет отлично, а бывают годы, когда так не кажется», — говорит Гиллори.

Писательница заявляет, что ей хотелось бы больше писать в будущем. «Это то, за что я всегда должна держаться, остальное я не могу контролировать, но писать — это то, что я могу. Каждый раз, когда я сажусь писать, я напоминаю себе, что я начала это делать, потому что мне это нравилось. Я не начинала это делать ради карьеры», — заключает она.

Многие родители говорят своим детям, что они могут достичь всего, если будут усердно трудиться и прикладывать усилия. Звезда фильма 2025 года «Капитан Америка: О дивный новый мир» отмечает, что они не учитывают удачу, которая является огромным фактором, которому, по словам многих успешных людей, они обязаны своей карьерой.