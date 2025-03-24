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49-летняя женщина бросила работу юриста, чтобы писать книги, четыре из которых уже стали бестселлерами New York Times

49-летняя женщина бросила работу юриста, чтобы писать книги, четыре из которых уже стали бестселлерами New York Times

Писательница любовных романов Жасмин Гиллори всегда хотела стать юристом. Окончив колледж по специальности «история», она поступила в Стэнфордскую юридическую школу и в конечном итоге работала в сфере права ценных бумаг и интеллектуальной собственности. Но когда ей исполнилось 30 она поняла, что ей нужен творческий выход. Писательница поделилась с CNBC историей своего успеха.

Изображение: Debby Hudson, Unsplash

«Я всегда была человеком, который любил читать книги и любил художественную литературу, — говорит она. — Поэтому я решила попробовать написать роман и поняла, что мне это нравится».

Гиллори пыталась опубликовать свою первую книгу, но не смогла найти агента, который взял бы ее. Однако ее вторая книга, The Wedding Date, была опубликована в 2018 году. Flirting Lessons, которая выйдет 8 апреля, станет ее девятой опубликованной работой. При этом четыре ее книги стали бестселлерами New York Times. Писательница уволилась с работы юриста в январе 2019 года, чтобы полностью посвятить себя писательству.

Гиллори рассказывает, что желание писать пришло к ней постепенно, и она долго работала над этим. «Я знала, что это не было хорошо с самого начала. Я думаю, что самым большим шагом было доверие к себе, когда я читала и сравнивала свою работу с другими книгами, и чувствовала, что это достаточно хорошо», — поделилась она.

По ее словам, всегда наступает момент, когда она говорит себе: «Ладно, мне действительно нравится эта книга». К жанру любовного романа она пришла после того, как пережила довольно сложный период в своей жизни и читала много книг.

«Я обнаружила, что любовные романы действительно хороши в трудные времена, потому что неважно, что произойдет в этой книге, это будет счастливый конец. И это было то, что мне действительно было нужно, — объясняет Гиллори. — Я подумала, что это, кажется, было бы забавно написать».

Она написала свои первые три уже опубликованные книги, пока работала юристом на полную ставку. После первых двух контрактов писательница получила предложение о другой сделке, которая была значительно больше, чем первые две. Именно тогда, по ее словам, она поняла, что может позволить себе перестать работать полный рабочий день.

«Я, как и многие юристы, в душе консерватор. Поэтому я никогда не уверена, что это навсегда. Но, по крайней мере, сейчас я могу позволить себе продолжать это делать», — добавила Гиллори.

Однако она не чувствует, что добилась успеха. По ее словам, нахождение ее книг в списке бестселлеров New York «это, безусловно, достижения, которым она рада и которыми гордится». Писательница также заявляет, что одна из проблем этой карьеры, как и любой другой, заключается в том, что люди постоянно повышают для себя планку.

Ей бы хотелось, чтобы людили знали о профессии писателя, знали насколько карьера может быть взлетной и наоборот. «Каждый год мой налоговый инспектор говорит: “О, это был отличный год для тебя” или “О, это был плохой год для тебя”. И я думаю, это просто потому, что в карьере есть взлеты и падения. Бывают годы, когда кажется, что все идет отлично, а бывают годы, когда так не кажется», — говорит Гиллори.

Писательница заявляет, что ей хотелось бы больше писать в будущем. «Это то, за что я всегда должна держаться, остальное я не могу контролировать, но писать — это то, что я могу. Каждый раз, когда я сажусь писать, я напоминаю себе, что я начала это делать, потому что мне это нравилось. Я не начинала это делать ради карьеры», — заключает она.

Многие родители говорят своим детям, что они могут достичь всего, если будут усердно трудиться и прикладывать усилия. Звезда фильма 2025 года «Капитан Америка: О дивный новый мир» отмечает, что они не учитывают удачу, которая является огромным фактором, которому, по словам многих успешных людей, они обязаны своей карьерой.

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