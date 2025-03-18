Многие родители говорят своим детям, что они могут достичь всего, если будут усердно трудиться и прикладывать усилия. Звезда фильма 2025 года «Капитан Америка: О дивный новый мир» отмечает, что они не учитывают удачу, которая является огромным фактором, которому, по словам многих успешных людей, они обязаны своей карьерой.

«Мы лжем нашим детям, — сказал Маки в недавнем интервью подкасту The Pivot. — Мы говорим им, что если они будут поступать правильно, получат хорошие оценки и поступят на программы, то добьются успеха. Это неправда». Он добавил, что во многих случаях успех дается, а не зарабатывается.

Маки был актером более 10 лет, прежде чем получил роль, которую многие считают большим прорывом. Окончив престижную школу в 2001 году, он играл в фильмах, удостоенных премии «Оскар», таких как «Повелитель бури» (The Hurt Locker) 2008 года. Однако уроженцу Нового Орлеана с трудом удавалось пробиться в условиях жесткой конкуренции в Голливуде.

Актер подсчитал, что он потратил более 10,7 тыс. часов на обучение, прежде чем получил работу, которая изменила его жизнь. Более десяти лет назад он написал письма руководителям Marvel Studios компании Disney в надежде получить роль в одном из популярных фильмов о супергероях этой студии.

Хотя письма не привели к немедленному получению ролей, Маки в конечном итоге добился встречи с режиссерами Энтони Руссо и Джо Руссо. Они предложили ему роль в предстоящем фильме, хотя и не смогли поделиться многими подробностями. По словам Маки, они сказали ему, что не смогут назвать, какого персонажа он играет или кто еще будет в нем.

Актер согласился, потому что ему понравились режиссеры, и он считал, что присоединение к киновселенной Marvel — это возможность, которую он не мог упустить. К счастью для него, роль Сэма Уилсона оказалась достаточно популярной, чтобы вырасти из второстепенного персонажа в звезду. Но Маки — далеко не единственный успешный человек, признающий силу удачи.

Человек может быть самым умным и достойным, сказал миллиардер и вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер студентам Школы бизнеса Росса Мичиганского университета в 2018 году, но никаких гарантий нет. «В этом деле есть и фактор удачи, — утверждает он. — Я не собирался разбогатеть. Я хотел стать независимым. Я просто переборщил».

Аналогичным образом в 2023 году Марк Кьюбан сказал журналу GQ, что любой миллиардер, который говорит, что он определенно мог бы начать все с нуля — «лжет». Это потому, что человеку также нужны «удача» и «удачный момент», чтобы управлять высокодоходной компанией, особенно в быстроразвивающейся технологической отрасли.

Кьюбан добавил, что если бы он родился на три года раньше, у него, скорее всего, не было бы того статуса, который он имеет сегодня. Проще говоря, оказаться в нужном месте в нужное время и иметь связи может быть так же важно, как и наличие навыков и опыта.

По словам Ричарда Уайзмана, автора книги «Фактор удачи» и профессора психологии в Университете Хартфордшира, люди, которым удача сопутствует больше всего, имеют несколько общих черт. Они оптимистичны. Даже оказавшись в мрачных обстоятельствах, «счастливчики» признают, что все «могло быть гораздо хуже», — написал Уайзман. Они всегда хватаются за новые возможности. По его словам, удачливые люди демонстрируют открытость и адаптивность, которые ставят их в ситуации, когда нужно налаживать связи и заводить новые знакомства, а также прислушиваются к своей интуиции.

Слишком много времени, потраченного на размышления, может привести к «нерешительности», добавил он, написав, что удачливые люди склонны принимать быстрые решения. «Доверяя своей интуиции, они с большей вероятностью начнут действовать и откроют для себя новые возможности», — отметил Уайзман.

Такие люди быстро восстанавливаются после неудач. Это позволяет счастливчикам сохранять позитивный настрой, когда дела идут не так, как они надеялись, и «повышает вероятность того, что они продолжат жить счастливой жизнью», объясняет он.

Автор также добавил, что воплощение этих четырех черт может помочь человеку оказаться в лучшем положении для воплощения ваших целей в реальность.

Вторая и третья черты особенно помогли Маки, который в 2025 году стал новым лицом франшизы «Капитан Америка», когда-то возглавляемой бывшим коллегой по фильму Крисом Эвансом.

«Когда вам дается такая огромная возможность, вы должны учитывать, что можете потерпеть неудачу», — сказал Маки. Сначала он боялся, но это не остановило его. У него была сеть наставников и сторонников, которые могли помочь. По его словам, он понял, что ему пришлось «опереться на тех учителей и людей вокруг», которые привели его к этому успеху.

Для того, чтобы добиться успеха, нужно уметь сочетать долгосрочное видение и краткосрочный план реализации. 71-летний Рон Шайх, бывший соучредитель компании Panera Bread, который в 2017 году продал этот бизнес за $7,5 млрд и теперь возглавляет несколько сетей ресторанов, включая Cava и Tatte, считает, что следует «мыслить одновременно стратегически и при этом видеть детали».