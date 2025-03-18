Миллиардер Рэй Далио подчеркивает, что человек находится в эпоху стремительных изменений, когда геополитическая напряженность возрастает, экономические структуры трансформируются, а технологические достижения происходят с беспрецедентной скоростью. Он утверждает, что в условиях этого «меняющегося мирового порядка» людям необходимо сосредоточиться на чем-то действительно важном.

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«На мой взгляд, самый важный вопрос заключается в том, как мы будем взаимодействовать друг с другом, — заявил Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates. — Прорывные технологии могут быть направлены на войны и вызовут значительные изменения в жизни людей». Он также подчеркнул, что способы взаимодействия станут особенно важны в течение следующих пяти — десяти лет.

«Лучший совет, который я мог бы дать кому-либо, — это практиковать медитацию, поскольку она приносит спокойствие и умиротворение. Это помогает установить ощущение духовной связи, которое включает в себя связь со Вселенной и людьми, — поделился он. — Все достижения, которых я добился за свою жизнь, в значительной степени связаны с моими медитациями больше, с чем-либо еще».

Далио обозначил пять ключевых факторов, которые влияют на изменение глобального порядка: государственный долг, популизм, конфликты, климатические изменения и технологии. Отвечая на вопрос о долге, он отметил: «Существует значительный цикл, при котором долг растет по сравнению с доходами… Это приведет к серьезным изменениям в финансовой системе, с которыми мы уже сталкиваемся».

Ранее Далио предупреждал о нарастающем государственном долге США, который на данный момент превышает $36,2 трлн. Он подчеркнул, что эта проблема является «критически важной» и что дефицит бюджета страны необходимо сократить с ожидаемых 7,2% валового внутреннего продукта до примерно 3% от ВВП.

Далио также обратил внимание на рост популизма на Западе. «Есть левые и правые… дело доходит до того, что возникают непримиримые разногласия по поводу денег и ценностей», — сказал Далио в интервью Саре Айзен из CNBC на CONVERGE LIVE в Сингапуре.

Он также отметил, что существует третья сила — изменяющийся геополитический порядок, который поднимает ключевые вопросы, такие как: «Каковы правила мира?», «Как страны взаимодействуют между собой?, «Кто формирует эти правила?»

Четвертая сила, которую он выделил — климатические изменения и природные катастрофы, которые на протяжении веков оказывали гораздо большее влияние и унесли больше жизней, чем войны.

Пятой силой он назвал новые технологии, которые он описывает как «изобретательность человека», что особенно заметно в свете развития искусственного интеллекта и других современных технологий. «В настоящее время мы находимся на этапе перехода к новым порядкам во всех этих областях», — отметил он.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), специалисты по рискам назвали вооруженные конфликты, экстремальные погодные условия и дезинформацию в числе основных глобальных рисков на предстоящий год.