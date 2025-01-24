Согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), специалисты по рискам назвали вооруженные конфликты, экстремальные погодные условия и дезинформацию в числе основных глобальных рисков на предстоящий год.

Почти четверть (23%) респондентов, участвовавших во флагманском «Отчете о глобальных рисках» ВЭФ, назвали вооруженные конфликты на государственной почве наиболее актуальной проблемой на 2025 год.

Дезинформация и дезинформирование второй год подряд называются главными рисками на двухлетнем временном горизонте, в то время как экологические проблемы, такие как экстремальные погодные явления, потеря биоразнообразия и разрушение экосистем, доминируют в рейтинге рисков на 10 лет.

Экстремальные погодные явления, к которым относятся аномальная жара, торнадо и наводнения, занимают важное место как среди краткосрочных, так и среди долгосрочных рисков. Климатический кризис приводит к тому, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными.

Отчет подготовлен в тот момент, когда около 3 тыс. лидеров из более чем 130 стран готовятся принять участие в ежегодной встрече ВЭФ. Четырехдневное мероприятие стартует в швейцарской горной деревне Давос 27 января.

«Рост геополитической напряженности и разрушение доверия определяют глобальный ландшафт рисков, — говорит Мирек Душек, управляющий директор ВЭФ. — В этом сложном и динамичном контексте перед лидерами стоит выбор: искать пути укрепления сотрудничества и устойчивости или столкнуться с усугублением уязвимости».

В исследовании рассматриваются риски в краткосрочной перспективе до 2025 года, в краткосрочной и среднесрочной перспективе до 2027 года и в долгосрочной перспективе до 2035 года. Для подготовки отчета в сентябре и октябре прошлого года было опрошено более 900 экспертов по глобальным рискам, политиков и руководителей отрасли.

Согласно данным ВЭФ, еще два года назад вооруженные конфликты не рассматривались в качестве ведущего краткосрочного риска, что отражает эскалацию геополитической напряженности и все более раздробленный глобальный ландшафт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее предупреждал, что мир сталкивается с самым большим количеством конфликтов со времен Второй мировой войны. Среди других краткосрочных рисков, указанных в последнем докладе ВЭФ: поляризация общества, кибершпионаж, загрязнение окружающей среды и неравенство.

«Очевидно, что мир находится в тяжелом состоянии, а глобальный ландшафт рисков напоминает беличье гнездо, где риски взаимосвязаны, наслаиваются друг на друга, что делает бизнес-среду очень и очень сложной для навигации», — сказала Каролина Клинт, главный коммерческий директор Marsh McLennan Europe.

По ее словам, эти риски не обязательно отражают новую тенденцию, скорее, они «становятся все более и более агрессивными». Она считает, что сейчас идет эпоха, отмеченная ростом экономической напряженности.

«Я думаю, что мы должны признать, что фрагментация — это не теоретическая проблема. Это то, с чем мы должны бороться сегодня. Это привело к тому, что торговая среда стала более сложной и неопределенной», — заключила Клинт.

Согласно последнему ежегодному отчету Oxfam о неравенстве, в 2024 году стало больше миллиардеров, но число живущих в бедности не изменилось. Это произошло в результате того, что богатейшие люди мира все больше пользуются наследством и влиятельными связями. Совокупное состояние самых богатых людей мира за год выросло с $13 трлн до $15 трлн.